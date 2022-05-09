В какие банки украинцы несут деньги во время войны, — эксперт (инфографика)

По словам финансового аналитика CASE Украина Евгения Дубогрыза, больше всего денег забрали из "Альфа-Банка".

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Украинцы на фоне полномасштабной войны доверяют деньги "Монобанку", государственным "ПриватБанку" и "Ощадбанку". Наиболее заметный отток вкладов физлиц — в "Альфа-Банке". Об этом написал финансовый аналитик, ассоциированный эксперт аналитического центра CASE Украина Евгений Дубогрыз на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что в марте объем вложений физлиц в банки увеличился на 64 млрд грн или на 9%.

"Где вложения населения выросли больше всего в разрезе банков? Логично, что у двух государственных, "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Дальше — четыре иностранных банка, два других государственных, в том числе, "Укрэксим", очень неохотно работающий с физлицами, и только один частный банк с украинским капиталом, ПУМБ", — написал Дубогрыз.

По его словам, самое логичное объяснение таких данных — прирост средств был обусловлен в основном зарплатными проектами и бюджетными выплатами.

"Таким образом, средства увеличились в тех банках, где-либо большая сеть, либо большое количество зарплатных проектов, либо на обслуживании бизнесы, заранее выплатившие работниками зарплаты (так сделали, насколько знаю, несколько иностранных корпораций плюс агрохолдинги)", — отметил экономист.

Он называет логичным, что на первом месте по оттокам средств — "Альфа-Банк". Также в топ-10 по оттокам попали украинские частные банки.

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Как Фокус сообщал ранее, несколько акционеров "Альфа-Банка" — под санкциями, поэтому НБУ решил ввести для украинской ячейки банка модель управления, когда подсанкционные владельцы передают свои полномочия доверенному лицу. Эксперты сообщили Фокусу, что это своего рода "слепой траст", но об изменении акционеров или продаже ими акций в таком случае речь не идет.