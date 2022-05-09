У які банки українці несуть гроші під час війни, — експерт (інфографіка)

За словами фінансового аналітика CASE Україна Євгена Дубогриза, найбільше грошей забрали з "Альфа-Банку".

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Українці на тлі повномасштабної війни довіряють гроші "Монобанку", державним "ПриватБанку" й "Ощадбанку". Найпомітніший відтік вкладів фізосіб — в "Альфа-Банку". Про це написав фінансовий аналітик, асоційований експерт аналітичного центру CASE Україна Євген Дубогриз на своїй сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що в березні обсяг вкладень фізосіб у банки збільшився на 64 млрд грн або на 9%.

"Де вкладення населення виросли найбільше в розрізі банків? Логічно, що у двох державних, "ПриватБанку" й "Ощадбанку". Далі — чотири іноземні банки, два інші державні, в тому числі, "Укрексім", який дуже неохоче працює з фізособами, і лише один приватний банк із українським капіталом, ПУМБ", — написав Дубогриз.

За його словами, найлогічне пояснення таких даних — приріст коштів був зумовлений переважно зарплатними проєктами та бюджетними виплатами.

"Отже, кошти збільшилися у тих банках, де велика мережа, або велика кількість зарплатних проєктів, або на обслуговуванні бізнеси, які заздалегідь виплатили працівниками зарплати (так зробили, наскільки знаю, кілька іноземних корпорацій плюс агрохолдинги)", — зазначив економіст.

Він називає логічним, що на першому місці за відтоками коштів — "Альфа-Банк". Також у топ-10 із відтоків потрапили українські приватні банки.

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Як Фокус повідомляв раніше, кілька акціонерів "Альфа-Банку" — під санкціями, тому НБУ вирішив запровадити для українського осередку банку модель управління, коли підсанкційні власники передають свої повноваження довіреній особі. Експерти повідомили Фокусу, що це свого роду "сліпий траст", але про зміну акціонерів або продаж ними акцій у такому разі не йдеться.