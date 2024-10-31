Ставки растут. Почему финансовые рынки видят позитив для Украины в возвращении Трампа

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Кто победит — Трамп или Харрис?

Не берусь прогнозировать. Зато поделюсь собственными наблюдениями, что по этому поводу думают другие. Прежде всего, финансовые рынки — те, кто подкрепляют свои прогнозы деньгами. И, похоже, они видят именно Дональда Трампа как вероятного победителя. Почему так?

В течение последних двух месяцев процентные ставки (на графике белым цветом, правая шкала) стабильно растут, а доходности 10-летних казначейских облигаций США достигли почти 4,3% по сравнению с 3,8% в сентябре. Оба кандидата обещают значительные изменения для своих избирателей. Но программы Трампа по снижению налогов намекают на больший бюджетный дефицит, а следовательно, и рост государственного долга. В связи с этим, Минфину США, вероятно, придется активнее привлекать средства на рынках, что подталкивает ставки к новым высотам.

Это может показаться странным, но финансовые рынки видят для Украины позитив в возможном возвращении Трампа в Белый дом. Возьмем пример еврооблигаций с погашением в 2036 году, которые выпустили в обращение по результатам недавней реструктуризации долга. Их стоимость выросла более чем на 20% за этот короткий период времени (на графике синим цветом, левая шкала). Я выбрал именно этот выпуск, ведь в нем заложен почти двукратный рост номинала в 2029 году, при условии роста экономики Украины до определенного уровня. Именно в этом выпуске и в выпуске с погашением в 2035 году (оба — серия В) предусмотрен подобный механизм, и именно эти выпуски больше всего выросли в цене.

Похоже, рынки верят в способность Трампа помочь установить мир в стране. По их логике, война не будет длиться годами. Через какое-то время война прекратится и начнется послевоенное развитие.

Конечно, есть много других сфер, на которые влияют выборы, однако именно эти больше всего находятся в фокусе моего внимания.

Хотя рыночные прогнозы имеют денежное подкрепление, это все еще только предположения. Реальность, как правило, гораздо сложнее. Поэтому трудно предсказать не только результат выборов, но и дальнейшие шаги для завершения войны — и насколько эти шаги будут действенными. Рынки тоже не закладывают 100% успеха. Но дай Бог, чтобы где-то в феврале в Украине царил мир и были серьезные гарантии ненападения со стороны России. Тогда мы сможем наблюдать значительно лучшую динамику.

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