Ставки зростають. Чому фінансові ринки бачать позитив для України в поверненні Трампа

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Хто переможе — Трамп чи Гарріс?

Не беруся спрогнозувати. Натомість поділюся власними спостереженнями, що з цього приводу думають інші. Передусім фінансові ринки — ті, хто підкріплюють свої прогнози грошима. І, схоже, вони бачать саме Дональда Трампа як імовірного переможця. Чому так?

Протягом останніх двох місяців процентні ставки (на графіку білим кольором, права шкала) стабільно зростають, а дохідності 10-річних казначейських облігацій США сягнули майже 4,3% порівняно з 3,8% у вересні. Обидва кандидати обіцяють значні зміни для своїх виборців. Але програми Трампа щодо зниження податків натякають на більший бюджетний дефіцит, а отже, зростання державного боргу. У зв'язку з цим, Мінфіну США, ймовірно, доведеться активніше залучати кошти на ринках, що підштовхує ставки до нових висот.

Це може здатися дивним, але фінансові ринки бачать для України позитив у можливому поверненні Трампа у Білий дім. Візьмемо приклад єврооблігацій із погашенням у 2036 році, які випустили в обіг за результатами нещодавньої реструктуризації боргу. Їхня вартість зросла більш як на 20% за цей короткий період часу (на графіку синім кольором, ліва шкала). Я вибрав саме цей випуск, адже в ньому закладене майже двократне зростання номіналу у 2029 році, за умови зростання економіки України до певного рівня. Саме в ньому та у випуску із погашенням у 2035 році (обидва — серія В) передбачено такий механізм, і саме вони найбільше зросли у ціні.

Схоже, ринки вірять у спроможність Трампа допомогти встановити мир в країні. За їхньою логікою, війна не триватиме роками. За якийсь час вона припиниться і почнеться повоєнний розвиток.

Звісно, є багато інших сфер, на які впливають вибори, однак саме ці найбільше перебувають у фокусі моєї уваги.

Хоча ринкові прогнози мають грошове підкріплення, це все ще тільки припущення. Реальність, як правило, набагато складніша. Тому важко передбачити не лише результат виборів, але й подальші кроки для завершення війни — та наскільки ці кроки будуть дієвими. Ринки теж не закладають 100% успіху. Але дай Боже, щоб десь у лютому в Україні панував мир і були серйозні гарантії ненападу з боку Росії. Тоді ми зможемо спостерігати значно кращу динаміку.

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