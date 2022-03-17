Між двома дефолтами рф пройшло приблизно 24 роки. Чим обернеться новий дефолт росії

Слово дефолт колись було таким, яке не можна вимовляти. Бо для нормальної країни воно не мало нічого доброго. Якщо уряд не має коштів платити за боргами, то й на інші статті, такі як зарплати та пенсії, грошей також не вистачає. І дуже швидко населення це відчуває через різку зміну курсу валюти, за чим слідує зміна цінників у магазинах. Тому в професійному середовищі такими словами не прийнято розкидатися. Але з 2013 року російська пропаганда передбачала настання дефолту в Україні буквально кожного кварталу, чим трохи знецінила це поняття.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

У пам'яті росіян слово "дефолт" справді має яскраве негативне забарвлення. У 1998 році тодішній президент рф Борис Єльцин у п'ятницю заявив, що девальвації не буде, а в понеділок уряд рф пішов на низку вимушених кроків, серед яких була одностороння реструктуризація боргу. З кредиторами не змогли розрахуватися вчасно та запропонували повернути гроші за кілька років. Протягом місяця долар подорожчав утричі. Ціни на товари, зокрема продукти харчування, відреагували дуже швидко. І хоча 90-ті роки в цілому були непростими, саме 1998-й запам'ятався різким падінням рівня життя після деякого його підйому напередодні.

Між двома дефолтами рф минуло приблизно 24 роки, і зараз ситуація відрізняється. Ще місяць тому здатність росії обслуговувати зобов'язання не викликала сумнівів. Десятиріччя високих цін на нафту та газ дозволили рф накопичити значні фінансові резерви й кредитний рейтинг був на інвестиційному рівні.

Важливо

Забрати російське. Як Україна націоналізуватиме компанії та майно Росії

Але 24 лютого 2022 року старий світовий порядок перестав існувати, хоча поки зовсім незрозуміло, яким стане новий. Проти росії були запроваджені санкції, які вважалися неймовірними — передусім це замороження міжнародних резервів країни-окупанта в більшості валют. І та фінансова подушка, яка існувала та накопичувалася роками, в один момент різко схудла. До того, вихід великої кількості бізнесів, відмова роботи в рф провідних платіжних систем і припинення авіасполучення із Заходом призвели до сильної ізоляції країни. Відповідно, той рівень життя, який був у російського середнього класу незабаром залишиться у спогадах. І на цьому фоні постає питання своєчасності обслуговування боргу. Якщо до 24 лютого загроза дефолту була чимось небезпечним і дуже небажаним для країни, сьогодні це якась двадцята за пріоритетністю проблема.

У 1998 році росія після дефолту перейшла на плаваючий обмінний курс рубля, що виявилося корисним для економіки. Наразі ситуація протилежна — розвинутого ринку обміну валют більше немає. На терміналах курс рубля практично перетнув позначку в 300 рублів за долар. Навпаки, офіційний становить лише 108 USDRUB, але купити долар за такою ціною вкрай непросто. Розрахуватися карткою за кордоном стало практично неможливо. Ймовірно, з часом у росії існуватиме два або більше курсів — один у напівлегальних обмінниках, інший — для наближених до кремля осіб. Але кого це турбуватиме за межами ізольованої держави?

Тому слово "дефолт" перестає бути актуальним, набагато важливішим є словосполучення "повоєнне відновлення України"!