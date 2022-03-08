Уже дефолт: що означає для російських гігантів сплата за валютними боргами в рублях?

Путін надав розпорядження сплачувати в російських рублях за цінними паперами у валюті, проте експерти впевнені, що такий "фінт" лише прискорює дефолт РФ та її компаній, що мають борги у валюті.

Російські компанії "Роснефть" та "Газпром" повинні виплатити за зовнішнім валютним боргом $1,3 млрд і $2 млрд відповідно. Економіст із РФ Сергій Гур'янов каже: остання заява Путіна про "виплату в рублях" — це, фактично, дефолт, адже інвестори не погодяться отримати рублі замість іноземної валюти. Щоправда, йдеться про інвесторів із "недружніх у РФ" країн, серед яких США, країни ЄС, Австралія, Великобританія, Канада.

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Експерти впевнені, що подібні дії керівництва країни-агресора дійсно швидко наближають її та компанії з російським корінням до дефолту.

Росія не виплатила відсотки за рублевими бондами і оголосила, що виплачуватиме відсотки за валютними бондами в рублях. Це дефолт за будь-якими канонами і приписами. Не платить, не збирається платити, публічно про цьому каже — що ще потрібно?", — пише на своїй сторінці у Фейсбуці асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Він нагадав: одна з рейтингових агенцій Moody's оцінила кредитний рейтинг агресора як Са. "Са — це не "переддфолтний" рейтинг, це дефолт у повний зріст", — пояснив експерт.

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Ситуація з корпоративними цінними паперами РФ — не краще, адже інвесторам не потрібні рублі, тому що умовами випусків облігацій передбачено виплату в доларах.

"Фактично, в тому стані, як заявлено, з точки зору розрахунків з інвесторами, платежів іноземним держателям, руху валюти – РФ вже в дефолті, так само, як і певні приватні та державні компанії ворога. За власним розсудом кредитор не може змінити односторонньо умови виконання зобов’язань. Також плюс до того ж рубль фактично зараз вже не конвертований. Також глобальні клірингові інституції Euroclear, Clearstream ще раніше заявили, що не обслуговуватимуть розрахунки по випусках РФ в рублях – без цього також неможливо заплатити рублями держателям паперів", — каже аналітик Іван Угляниця.

Він впевнений — риторика про сплату в рублях – це просто черговий російський фейк, як вони роблять завжди, в намаганні, сподіванні, що можуть пом’якшити санкції, або внести розкол в західний санкційний фронт.

"Але ці заяви від РФ не мають нічого спільного із реальністю, фактичним, реальним станом речей – це просто пуста риторика і дезінформація", — каже Угляниця.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, після вторгнення в Україну і застосованих санкцій Заходу ситуація в економіці РФ блискавично погіршується. Аналітики все частіше вказують на імовірність дефолту Росії, що означає неспроможність чи небажання держави виконувати свої боргові зобов'язання.