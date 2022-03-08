Уже дефолт? Что значит для российских гигантов выплата по валютным долгам в рублях

Путин распорядился выплачивать в российских рублях долг по ценным бумагам в валюте, однако эксперты уверены, что такой "финт" лишь ускоряет дефолт РФ и ее компаний, имеющих долги в валюте.

Российские компании "Роснефть" и "Газпром" должны выплатить по внешнему валютному долгу $1,3 млрд и $2 млрд соответственно. Экономист из РФ Сергей Гурьянов говорит: последнее заявление Путина о "выплате в рублях" — это, фактически, дефолт, ведь инвесторы не согласятся получить рубли вместо иностранной валюты. Правда, речь идет об инвесторах из "недружественных в РФ" стран, среди которых США, страны ЕС, Австралия. Великобритания, Канада.

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Эксперты уверены, что подобные действия руководства страны-агрессора действительно быстро приближают ее и компании с российскими корнями к дефолту.

"Россия будет в дефолте в апреле? Россия уже в дефолте. Россия не выплатила проценты по рублевым бондам и объявила, что будет выплачивать проценты по валютным бондам в рублях. Это дефолт по любым канонам и предписаниям. Не платит, не собирается платить, публично об этом говорит – что еще нужно?", — пишет на своей странице в Фейсбуке ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Эксперт напоминает: одно из рейтинговых агентств Moody's оценило кредитный рейтинг агрессора как Са.

"Са – это не "предфолтный" рейтинг, это дефолт в полный рост", — поясняет эксперт.

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Ситуация с корпоративными ценными бумагами РФ – не лучше, ведь инвесторам не нужны рубли, потому что условиями выпусков облигаций предусмотрена выплата в долларах.

"Фактически, в том состоянии, как заявлено, с точки зрения расчетов с инвесторами, платежей иностранным держателям, движению валюты – РФ уже в дефолте, так же, как и определенные частные и государственные компании врага. По собственному усмотрению кредитор не может изменить односторонне условия исполнения обязательств. Также плюс к тому рубль практически сейчас уже не конвертируемый. Также глобальные клиринговые институции Euroclear, Clearstream еще раньше заявили, что не будут обслуживать расчеты по выпускам РФ в рублях – без этого также невозможно заплатить рублями держателям бумаг", – поясняет Фокусу аналитик Иван Угляница.

Он уверен – риторика об уплате в рублях – это просто очередной российский фейк, как они делают всегда, в попытке, надежде, что могут смягчить санкции, или внести раскол в западный санкционный фронт.

"Но у этих заявлений от РФ нет ничего общего с реальностью, фактическим, реальным положением вещей – это просто пустая риторика и дезинформация", — говорит Угляница.

После вторжения в Украину и примененных санкций Запада ситуация в экономике РФ молниеносно ухудшается. Аналитики все чаще указывают на вероятность дефолта России, что означает несостоятельность или нежелание государства выполнять свои долговые обязательства.