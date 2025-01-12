Київська перепічка за справедливою ціною: як популярна страва обскакала інфляцію

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23 гривні мала б коштувати київська перепічка, якби її ціна визначалася індексом інфляції.

Постійно кортить перевірити, наскільки показник інфляції за багато років співвідноситься із побутовими речами. Ми звикли дивитися на те, як ціни виросли за місяць чи рік, але не за десять. Направду важко знайти товар, який би залишався незмінним такий тривалий період часу. Ще важче знайти адекватні на той час ціни.

Знаменита київська перепічка – чим не варіант такої незмінності. До того ж ЗМІ регулярно пишуть про зміну ціни цього культового продукту. Отож у 2010 перепічка коштувала 4 грн 50 копійок, сьогодні – 50 грн. Тобто маємо зростання ціни на +1011%, або понад десять раз. Індекс інфляції за цей період зріс на +409%, тобто понад п’ять раз.

Які ще такі незмінні товари ви знаєте?

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