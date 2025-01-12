Киевская перепичка по справедливой цене: как популярное блюдо обскакало инфляцию

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23 гривны должна была бы стоить киевская перепичка, если бы ее цена определялась индексом инфляции.

Постоянно хочется проверить, насколько показатель инфляции за много лет соотносится с бытовыми вещами. Мы привыкли смотреть на то, как цены выросли за месяц или год, но не за десять. Действительно трудно найти товар, который бы оставался неизменным такой длительный период времени. Еще труднее найти адекватные на то время цены.

Знаменитая киевская перепичка — чем не вариант такой неизменности. К тому же СМИ регулярно пишут об изменении цены этого культового продукта. Так в 2010 перепичка стоила 4 грн 50 копеек, сегодня — 50 грн. То есть имеем рост цены на +1011%, или более десяти раз. Индекс инфляции за этот период вырос на +409%, то есть более пяти раз.

Какие еще такие неизменные товары вы знаете?

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