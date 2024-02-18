Минус 27 миллиардов за январь. Почему украинцы начали снимать больше денег с банковских счетов

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В ленте и по чатикам несколько раз промелькнула новость о резком снижении средств населения в банках, поэтому решил отрефлексировать по этой теме.

У меня эта "новость" промелькнула в таком формате

"Украинцы сняли со счетов 27 млрд грн только за январь. Это абсолютный рекорд с февраля 2022 года, — Нацбанк. Общий объем депозитов украинцев сократился на 27,4 млрд грн. Последний раз сокращение было в мае 2023 года, но сейчас масштаб в 28(!) раз больше".

Это чистой воды манипуляция. Действительно, в январе объем средств населения в банках снизился на 2,5%. Звучит не очень алярмистски? Это 27 млрд грн. Мы говорим здесь об изменении, то есть бывает как рост, так и падение депозитов. Для сравнения взят месяц, когда количество депозитов не изменилось — в мае прошлого года сокращение составило 0,1%. И это "замечательная" база сравнения. Хочешь, рисуешь зраду, что темпы падения выросли в 27 раз и вскоре нам всем гаплык. А хочешь, рисуешь победу — в декабре в 50 раз больший прирост.

В любом случае, получаются глупости и так не надо делать.

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Можно ли говорить, что все в порядке и это просто фактор сезонности? Частично это правда, в декабре доходы украинцев традиционно являются наибольшими, а в январе — уже меньше. Соответственно, и остатки на банковских счетах в январе часто уменьшаются. В 2024 году это падение было немного больше, возможно, и из-за скромных расходов бюджета, куда не поступила иностранная помощь в желаемых объемах. Но достаточно ли оснований считать, что это четкая тенденция? Мне кажется, что пока нет оснований так говорить.

Все бегут в кэш, боясь финмониторинга, мобилизации или еще чего-то? Опять же, достаточно ли оснований это утверждать? За январь объем наличной гривны снизился, а не вырос — на 7 млрд (примерно -1%). Можно, конечно, утверждать, что в наличном сегменте у нас есть четкая сезонность и в январе объем бумажной гривны сокращается даже заметнее — до полномасштабного вторжения сокращение было на 4-7%, в прошлом году — 2.4%, в 2022 и 2021 — менее 1%. То есть спрос на наличные — чуть больше, чем в почти мирное время, но достаточно ли это, чтобы делать категорические выводы о "все плохо" или "все хорошо"? Я так не думаю.

Но поэтому у меня и нет телеграм-канала с большим количеством подписчиков) Не читайте глупостей, реальность находится где-то между абсолютной зрадой и безусловной победой. Совсем не очевидно, что где-то посередине.

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