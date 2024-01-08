Курс гривны полностью зависит от НБУ. Так будет ли радикальная девальвация?

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Об ослаблении гривны, "новогоднем оливье" регулятора валютного рынка, обменном пункте "Опаньки" на Харьковщине и абсолютно точном прогнозе валютного курса в Украине на 2024 год.

Традиционно в декабре в Украине происходит всплеск расходов в государственном секторе, что приводит к росту гривневой ликвидности. В этом году эту традицию поддержало и одно из ключевых министерств сектора безопасности и обороны, решив выплатить большую часть зарплаты за январь 2024 года в декабре 2023 года. Война не способствует росту доверия к национальной валюте, поэтому всплеск ликвидности превратился в девальвацию гривны. НБУ мог бы остановить эти процессы. На 01.01.2024 года международные резервы НБУ достигли отметки 40,508 млрд долларов, то есть он имел все ресурсы, чтобы убрать сезонную девальвацию, но не стал этого делать. Несмотря на то, что в октябре 2024 года Украина отошла от режима фиксированного курса, курсообразование не происходит по рыночным принципам, а НБУ остается своеобразным посредником между пулом международного финансирования и населением и импортерами. Курс полностью зависит от действий НБУ и от объемов его интервенций на рынке. Как видим, было принято решение накапливать международные резервы до очередного исторического рекорда и немного ослабить гривну, то есть фактически речь идет о "почти искусственной" девальвации.

Украинская власть сейчас стоит перед выбором. С одной стороны, девальвация гривны увеличивает доходы бюджета, поскольку потребление импорта в налоговой системе привязано к курсу и при девальвации отчисления импортеров растут. С другой стороны, в Украине растет внешний долг, стоимость обслуживания которого будет увеличиваться вместе с девальвацией. В декабре 2023 года Украина договорилась о приостановлении выплат по официальному долгу со странами G7 до марта 2027 года, это несколько развязывает руки Минфину, но подчеркну, что речь идет не о списании долга, а именно о временной остановке выплат. Второй аспект проблемы, который сдерживает девальвацию, — это микро-масштаб финансовой системы страны (по сравнению с нанесенными войной убытками). По состоянию на начало декабря, вся наличная гривна — в обращении, и остатки на текущих счетах в гривне составляли в эквиваленте примерно 45 млрд долларов, это ограничивает способность Украины принять в 2024 году международную помощь и компенсации за счет российских активов за рубежом, поскольку часть этой помощи проходит через валютный межбанк и оседает в ЗВР НБУ. В 2023 году основной канал эмиссии гривны как раз и приходился на выкуп у правительства валюты Национальным банком. Поэтому чем слабее гривна, тем меньше внешней помощи способна "переварить" украинская экономика без последствий для инфляции внутри страны. Поэтому я не думаю, что в текущих условиях власть пойдет на радикальную искусственную девальвацию, как это было в 2022 году.

НБУ при дальнейшей имитации работы рынка стоит откорректировать алгоритмы своих интервенций и подробно разъяснить участникам рынка, что такое "чрезмерные курсовые колебания", которые НБУ сглаживает интервенциями. Даже при отходе от фиксированного курса коммуникация не может оставаться такой, как была до войны, поскольку сейчас роль НБУ при курсообразовании выше, чем в довоенный период. НБУ следует усилить свое коммуникационное присутствие на рынке...

То, что происходило на наличном рынке 30-31 декабря 2023 года, уже выглядело не как паника, а как банальный отбор денег у населения особо хитрыми обменными пунктами. Например, сеть обменных пунктов "Опаньки" в Харькове покупала доллары по 37,0, а продавала по 40,4 (на фото курсы на 30.12.2023 г. по состоянию на 15:00). Рост маржи до отметки более 3 грн на долларе четко указывал на то, что сами операторы обменных пунктов не понимали, куда будет двигаться курс.

Выдвину гипотезу, что в НБУ были очень заняты приготовлением оливье к новогоднему столу, и поэтому появились с запоздалыми заявлениями только 4-5 января, когда стало понятно, что остатки праздничной ликвидности не дают успокоиться наличному рынку, а различные сети обменных пунктов типа "Опаньки", "Градусник" и даже "Денежный автобус" (тот еще цирк на колесах) продолжают почти рыночные качели. Произошедшее — это не вопрос курсообразования, это вопрос этики участников рынка и коммуникационных ориентиров от центрального банка страны.

"Что дальше?" — спросите Вы. А дальше я Вам дам абсолютно точный (насколько это позволяет война) прогноз курса гривны к доллару на 2024 год: "Курс в 2024 году будет таким, каким захочет его видеть НБУ". Международные резервы НБУ на 01.01.2024 года составляют 40,508 млрд долларов при чистых резервах 28,375 млрд долларов. Это очень близко к историческому рекорду июля 2023 года. В 2024 году Украина получит международного финансирования в объеме до 40 млрд долларов, а также часть конфискованных в США суверенных активов РФ и активов российских подсанкционных олигархов (оба законопроекта уже лежат в Конгрессе). Поэтому валютный курс в Украине является второстепенным вопросом 2024 года и, возможно, 2025 года. Итак, требуйте от регулятора более прозрачных правил игры (интервенций), более понятной и своевременной коммуникации и не реагируйте на курсовые всплески, особенно когда быстро растет маржа между курсом покупки и продажи.

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