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ВС РФ выпустили по Сумской области более 200 снарядов и мин, есть жертвы, — ОВА (видео)

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ВС РФ вели массированные обстрелы Сумской области

62-летняя жительница Ворожбянской громады скончалась в результате вражеских обстрелов. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована.

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В течение субботы, 6 ноября, ВС РФ осуществляли массированные обстрелы Сумской области, выпустив по населенным пунктам более 200 мин, артиллерийских и реактивных снарядов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, ВС РФ выпустили 203 снаряда и мин по приграничным районам Сумщины. Под вражескими обстрелами оказались Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская и Шалыгинская территориальные громады.

Дмитрий Живицкий уточняет, что российские войска для ведения огня по мирным населенным пунктам использовали минометы, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Краснопольская громада. На окраину одного из сел ВС РФ сбросили с беспилотника 3 осколочных боеприпаса ВОГ-25, пострадавших нет.

Шалыгинская громада. ВС РФ вели обстрел из минометов, а на территории общины зафиксировано 12 прилетов.

Хотинская громада. По окраинам одного из сел ВС РФ вели обстрел с самоходной артиллерийской установки. Зафиксировано 32 взрыва. После 14:00 еще 40 прилетов снарядов из РСЗО и 30 — из гранатометов. Последствия массированных ударов уточняются.

Середино-Будская громада. Обстрел велся из реактивной артиллерии. 7 взрывов повредили жилой дом, гараж и частный автомобиль. Кроме этого, есть повреждения ЛЭП.

Ворожбянская громада. В течение дня зафиксировано два обстрела. В полдень ВС РФ ударили из артиллерии по мирному населению — зафиксировано 42 взрыва, в результате которых повреждены три квартиры. После 14:00 россияне вели огонь по жилым домам из РСЗО — одна женщина погибла, еще одна получила различные ранения. По словам главы ОВА,известно о 7 поврежденных жилых домах, 6 хозяйственных постройках, бане, городском кафе, кладбище, двух легковых автомобилей, ЛЭП и газовых трубах.

Эсманьская громада. Велся обстрел с территории России из стрелкового оружия. Последствий атаки на территории громады не зафиксировано.

Белопольская громада. ВС РФ обстреливали приграничное село из минометов, выпустив 10 мин. Имеются поврежденные ЛЭП.

ВС РФ за сутки выпустили по Сумской области более 200 снарядов и мин

Отметим, что 6 ноября российские войска осуществили массированные ракетные удары по Запорожью. Одна из вражеских снарядов попал по двухэтажному зданию коммерческого предприятия, в результате чего погиб человек.

Также сообщалось, что утром 7 ноября в неподконтрольном Донецке прогремели взрывы. Оккупационная администрация сообщила, что областной центр якобы подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS, а несколько снарядов прилетели в здание Управления железной дороги.