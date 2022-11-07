ВС РФ выпустили по Сумской области более 200 снарядов и мин, есть жертвы, — ОВА (видео)

62-летняя жительница Ворожбянской громады скончалась в результате вражеских обстрелов. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована.

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В течение субботы, 6 ноября, ВС РФ осуществляли массированные обстрелы Сумской области, выпустив по населенным пунктам более 200 мин, артиллерийских и реактивных снарядов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, ВС РФ выпустили 203 снаряда и мин по приграничным районам Сумщины. Под вражескими обстрелами оказались Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская и Шалыгинская территориальные громады.

Дмитрий Живицкий уточняет, что российские войска для ведения огня по мирным населенным пунктам использовали минометы, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Краснопольская громада. На окраину одного из сел ВС РФ сбросили с беспилотника 3 осколочных боеприпаса ВОГ-25, пострадавших нет.

Шалыгинская громада. ВС РФ вели обстрел из минометов, а на территории общины зафиксировано 12 прилетов.

Хотинская громада. По окраинам одного из сел ВС РФ вели обстрел с самоходной артиллерийской установки. Зафиксировано 32 взрыва. После 14:00 еще 40 прилетов снарядов из РСЗО и 30 — из гранатометов. Последствия массированных ударов уточняются.

Середино-Будская громада. Обстрел велся из реактивной артиллерии. 7 взрывов повредили жилой дом, гараж и частный автомобиль. Кроме этого, есть повреждения ЛЭП.

Ворожбянская громада. В течение дня зафиксировано два обстрела. В полдень ВС РФ ударили из артиллерии по мирному населению — зафиксировано 42 взрыва, в результате которых повреждены три квартиры. После 14:00 россияне вели огонь по жилым домам из РСЗО — одна женщина погибла, еще одна получила различные ранения. По словам главы ОВА,известно о 7 поврежденных жилых домах, 6 хозяйственных постройках, бане, городском кафе, кладбище, двух легковых автомобилей, ЛЭП и газовых трубах.

Эсманьская громада. Велся обстрел с территории России из стрелкового оружия. Последствий атаки на территории громады не зафиксировано.

Белопольская громада. ВС РФ обстреливали приграничное село из минометов, выпустив 10 мин. Имеются поврежденные ЛЭП.

[ + – ] ВС РФ за сутки выпустили по Сумской области более 200 снарядов и мин

Отметим, что 6 ноября российские войска осуществили массированные ракетные удары по Запорожью. Одна из вражеских снарядов попал по двухэтажному зданию коммерческого предприятия, в результате чего погиб человек.

Также сообщалось, что утром 7 ноября в неподконтрольном Донецке прогремели взрывы. Оккупационная администрация сообщила, что областной центр якобы подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS, а несколько снарядов прилетели в здание Управления железной дороги.