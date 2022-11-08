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"Ночной террор": ВС РФ атаковали Днепропетровщину из артиллерии и РСЗО, — ОВА (фото)

Обстрелы артиллерия РСЗО оккупанты Никополь Марганец громады Днепропетровская область
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину

Российские снаряды повредили около 10 многоэтажных и частных жилых домов, а также перебили газовод.

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В ночь с 7 на 8 ноября ВС РФ осуществили массированные обстрелы Днепропетровской области, применяя тяжелую и реактивную артиллерию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, с 7 на 8 ноября российские оккупанты осуществляли "ночной террор" Никопольского района.

Из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" вели прицельный огонь по мирным кварталам Никопольской и Марганецкой громадах.

К счастью, как отмечает руководитель ОВА, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданского населения.

"В Никополе российские снаряды изуродовали с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод. В остальных районах ночь прошла под звуки сирены и обошлась без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", — резюмировал Резниченко, комментируя ночные обстрелы Никопольской и Марганецкой громад.

Обстрелы артиллерия РСЗО оккупанты Никополь Марганец громады Днепропетровская область Fullscreen
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину
Обстрелы артиллерия РСЗО оккупанты Никополь Марганец громады Днепропетровская область Fullscreen
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину
Обстрелы артиллерия РСЗО оккупанты Никополь Марганец громады Днепропетровская область Fullscreen
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину
Обстрелы артиллерия РСЗО оккупанты Никополь Марганец громады Днепропетровская область Fullscreen
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину
Обстрелы артиллерия РСЗО оккупанты Никополь Марганец громады Днепропетровская область
Обстрелы артиллерия РСЗО оккупанты Никополь Марганец громады Днепропетровская область
Обстрелы артиллерия РСЗО оккупанты Никополь Марганец громады Днепропетровская область
Обстрелы артиллерия РСЗО оккупанты Никополь Марганец громады Днепропетровская область

Стоит отметить, что 6 ноября ВС РФ осуществляли массированные обстрелы Сумской области. Только за сутки по нескольким громадам региона российские военнослужащие выпустили более 200 мин и снарядов. В результате вражеских обстрелов скончалась 62-летняя жительница Ворожбянской громады, а еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована.

Также сообщалось, что 6 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Одна из российских ракет прилетела в частное предприятие, в результате чего начался масштабный пожар и один человек получил смертельные ранения.