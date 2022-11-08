"Ночной террор": ВС РФ атаковали Днепропетровщину из артиллерии и РСЗО, — ОВА (фото)

Российские снаряды повредили около 10 многоэтажных и частных жилых домов, а также перебили газовод.

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В ночь с 7 на 8 ноября ВС РФ осуществили массированные обстрелы Днепропетровской области, применяя тяжелую и реактивную артиллерию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, с 7 на 8 ноября российские оккупанты осуществляли "ночной террор" Никопольского района.

Из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" вели прицельный огонь по мирным кварталам Никопольской и Марганецкой громадах.

К счастью, как отмечает руководитель ОВА, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданского населения.

"В Никополе российские снаряды изуродовали с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод. В остальных районах ночь прошла под звуки сирены и обошлась без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", — резюмировал Резниченко, комментируя ночные обстрелы Никопольской и Марганецкой громад.

[ + – ] ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину [ + – ] ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину [ + – ] ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину [ + – ] ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину

Стоит отметить, что 6 ноября ВС РФ осуществляли массированные обстрелы Сумской области. Только за сутки по нескольким громадам региона российские военнослужащие выпустили более 200 мин и снарядов. В результате вражеских обстрелов скончалась 62-летняя жительница Ворожбянской громады, а еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована.

Также сообщалось, что 6 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Одна из российских ракет прилетела в частное предприятие, в результате чего начался масштабный пожар и один человек получил смертельные ранения.