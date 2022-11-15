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Более 60 снарядов: россияне ночью атаковали Днепропетровскую область, – ОВА (фото)

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Днепропетровская область снова под ударом россиян

По словам Валентина Резниченко, ВС РФ ударили по территории Никопольского района "Градами" и тяжелой артиллерией.

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В ночь с 14 на 15 ноября российские войска атаковали населенные пункты Днепропетровской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Чиновник уточнил, что противник ударил по территории Никопольского района "Градами" и тяжелой артиллерией.

Под удар, в частности, попали Марганецкая, Червоногригорьевская и Никопольская громады. Враг выпустил по ним в общей сложности около 60 снарядов.

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Последствия обстрелов в Днепропетровской области

В Никополе россияне попали в многоэтажные и частные жилые дома, а также коммерческое предприятие. Кроме этого, уничтожили несколько хозяйственных сооружений.

"Зацепили также линии электропередач и газопровод", –– рассказал Резниченко.

В результате атаки пострадавших и погибших нет, последствия обстрелов продолжают уточняться.

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днепропетровская область, обстрел, атака, последствия, грады, россия
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Напомним, ВС РФ не наносят массированные удары по Украине из-за дефицита ракет. В течение всего октября оккупанты осуществили пуски только 15 ракет "Калибр" в направлении Украины.

Ранее Фокус писал о том, что в Запорожье началась эвакуация из-за обстрелов ВС РФ кассетными снарядами. Горожан перевозили в безопасное место из-за последствий ракетного удара российских военных