ВС РФ не наносят массированные удары по Украине из-за дефицита ракет, — командование (видео)
В течение всего октября оккупанты, по словам спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната, осуществили пуски только 15 ракет "Калибр" в направлении Украины.
Уменьшение интенсивности ракетных обстрелов по Украине свидетельствует о том, что Россия столкнулась с дефицитом ракет. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, сейчас ВС РФ не могут себе позволить осуществлять частые ракетные удары по Украине из-за дефицита вооружения.
Юрий Игнат подчеркнул, что речь идет о нехватке крылатых ракет "Калибр", "Искандер", Х-555 и Х-101. Вместе с этим, как предупреждает спикер Командования, ежедневно осуществляется применение врагом авиационных ракет Х-59 и Х-31, которые оккупанты выпускают в направлении позиций украинских войск на линии фронта.
"Относительно обстрелов критической инфраструктуры — сейчас не видим за эту неделю применение "шахидов" и крылатых ракет. Очевидно, что противник не может себе позволить наносить массированные ракетные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит этого вооружения", — продолжил Юрий Игнат в ходе брифинга и добавил, что в течение всего октября ВС РФ осуществили пуски только 15 ракет "Калибр" в направлении Украины.
Вместе с этим, российские войска продолжают обстреливать украинские города реактивной артиллерии и зенитных ракет С-300, которые у Кремля "в избытке".
Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли нынешнее затишье, что ВС РФ накапливают силы для очередного массированного обстрела, Юрий Игнат отметил, что затишье можно назвать условным, поскольку на востоке Украины продолжаются массированные обстрелы прифронтовых городов.
Несколькими днями ранее Юрий Игнат предупреждал, что российские войска могут осуществить массированные ракетные удары по Украине во время проведения саммита лидеров G20 в Индонезии.
Также сообщалось, что ВС РФ могут прибегнуть в Украине к тактике ковровых бомбардировок, которые Россия успешно осуществляла в ходе конфликта в Сирии.