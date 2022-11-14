ВС РФ не наносят массированные удары по Украине из-за дефицита ракет, — командование (видео)

В течение всего октября оккупанты, по словам спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната, осуществили пуски только 15 ракет "Калибр" в направлении Украины.

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Уменьшение интенсивности ракетных обстрелов по Украине свидетельствует о том, что Россия столкнулась с дефицитом ракет. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сейчас ВС РФ не могут себе позволить осуществлять частые ракетные удары по Украине из-за дефицита вооружения.

Юрий Игнат подчеркнул, что речь идет о нехватке крылатых ракет "Калибр", "Искандер", Х-555 и Х-101. Вместе с этим, как предупреждает спикер Командования, ежедневно осуществляется применение врагом авиационных ракет Х-59 и Х-31, которые оккупанты выпускают в направлении позиций украинских войск на линии фронта.

"Относительно обстрелов критической инфраструктуры — сейчас не видим за эту неделю применение "шахидов" и крылатых ракет. Очевидно, что противник не может себе позволить наносить массированные ракетные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит этого вооружения", — продолжил Юрий Игнат в ходе брифинга и добавил, что в течение всего октября ВС РФ осуществили пуски только 15 ракет "Калибр" в направлении Украины.

Вместе с этим, российские войска продолжают обстреливать украинские города реактивной артиллерии и зенитных ракет С-300, которые у Кремля "в избытке".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли нынешнее затишье, что ВС РФ накапливают силы для очередного массированного обстрела, Юрий Игнат отметил, что затишье можно назвать условным, поскольку на востоке Украины продолжаются массированные обстрелы прифронтовых городов.

[ + – ] ВС РФ не наносят массированные удары по Украине из-за дефицита ракет

Несколькими днями ранее Юрий Игнат предупреждал, что российские войска могут осуществить массированные ракетные удары по Украине во время проведения саммита лидеров G20 в Индонезии.

Также сообщалось, что ВС РФ могут прибегнуть в Украине к тактике ковровых бомбардировок, которые Россия успешно осуществляла в ходе конфликта в Сирии.