ВС РФ могут нанести массированные удары по Украине во время саммита G20, — командование

Россия накапливает ракетные резервы и из-за любви к "сакральным датам" может обстрелять Украину во время проведения саммита G20.

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ВС РФ могут осуществить массированный ракетный удар по Украине во время проведения саммита G20 на Бали. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Кремль любит символические даты, из-за чего во время проведения саммита G20 на Бали, который состоится 15 и 16 ноября, ВС РФ могут нанести массированный ракетный удар по Украине.

Юрий Игнат предположил, что в данный момент Россия может накапливать резервы для осуществления очередной атаки. В этом контексте офицер напомнил, что производство ракетного вооружения занимает "не один-два дня".

"Ракеты, что были у них до полномасштабного вторжения, они делали годами. Их складировали, подвозили и размещали… Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается. На сегодняшний день они выпустили невероятное количество ракет по Украине и не могут себе позволить наносить так часто таких же залпов, как было 10 октября", — продолжил спикер Командования и предположил, что новые ракетные удары могут быть осуществлены по Украине после восполнения запасов.

Не исключено, что "сакральной датой" для новой атаки на украинские города может стать саммит G20 на Бали, на котором будут присутствовать мировые лидеры.

"Они любят на такие дни проводить какие-то провокации", — резюмировал Игнат, предупреждая украинцев о возможной опасности со стороны ВС РФ.

Несколькими днями ранее Юрий Игнат утверждал, что ВС РФ продолжат осуществлять воздушный терроризм осенью и зимой. Россияне, по словам спикера Командования ВС ВСУ, не могут добиться успеха на передовой и будут наносить новые ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Также сообщалось, что Россия может осуществлять в Украине такие же ковровые бомбардировки, которые она успешно отрабатывала во время войны в Сирии.