Обстрелы, падения обломков и фейерверки: Кличко подвел итоги новогодней ночи в Киеве

Ночью, по словам городского головы, правоохранители выявили 116 нарушителей комендантского часа, один из которых был передан Нацполиции.

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Новогодняя ночь в Киеве была неспокойной, поскольку после полуночи ВС РФ осуществили массированную атаку с использованием иранских дронов-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, в ночь на 1 января зафиксировано два случая падения обломков ракет.

В Шевченковском районе Киева, к примеру, был поврежден частный автомобиль. А в Днепровском, как отмечает Кличко, падение обломков ракет не привело к разрушениям. Отдельно мэр столицы прокомментировал запуск фейерверков в Подольском районе Киева, что является нарушением запрета во время действия военного времени.

"Запускавшего салюты мужчину задержали. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ночью город, кроме полиции, патрулировала также "Муниципальная охрана" столицы. На посуточном дежурстве находились 149 ее работников. Ночью "Муниципальная охрана" Киева обнаружила 116 нарушителей комендантского часа. У них проверили документы, а один из нарушителей был передан Национальной полиции", — продолжил Кличко, подводя итоги новогодней ночи в Киеве.

Позже мэр уточнил, что все системы жизнеобеспечения украинской столицы после массированных обстрелов ВС РФ функционируют в привычном режиме. Вода и отопление, по словам Кличко, у граждан есть.

"Также подавляющее большинство потребителей с энергоснабжением. За исключением тех случаев, где зафиксированы аварийные ситуации. Там энергетики работают над восстановлением электричества", — резюмировал Кличко, рассказывая о ситуации в Киеве после обстрелов ВС РФ.

Стоит отметить, что в ночь на 1 января ВС РФ осуществили массированную атаку на Киев с использованием иранских дронов-камикадзе Shahed. После объявления воздушной тревоги в нескольких районах столицы жители слышали взрывы, а местные власти информировали об активной работе систем ПВО.

После массированной атаки дронов-камикадзе в Киеве временно ограничили работу метрополитена. Поезда по "красной" линии курсировали от "Академгородка" до "Арсенальной" из-за того, что возле путей на станции "Гидропарк" обнаружили обломок упавшей ракеты.