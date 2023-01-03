Удари до Різдва: у ЗСУ назвали можливий термін нової ракетної атаки ЗС РФ по Україні (відео)

Сили оборони півдня України фіксують у Чорному морі ознаки підготовки до чергового пуску ракет. Окупанти можуть продовжити нічні атаки іранськими дронами Shahed.

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Російські військові можуть готувати новий масовий ракетний удар по Україні, але найближчими 2-3 днями загроз немає. Про це 3 січня сказала голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.

Гуменюк заявила, що можливо росіяни готують нові удари до 7 січня, коли православні християни відзначають Різдво.

[ + – ] Гуменюк говорить про можливу атаку ракетами з моря на 5-й хвилині

"Ми усвідомлюємо можливість і ймовірну підготовку до нової атаки з огляду на календар та перспективи Різдва. Це досить не скоро буде. Ще 2-3 дні нам критична ракетна небезпека з моря не загрожує", — розповіла вона.

За словами військової, російські загарбники можуть запускати Україною вночі іранські ударні дрони Shahed.

Ворогу важко тримати велике корабельне угруповання через шторм в Чорному морі. Окупанти розмістили там 5 кораблів без ракетоносіїв, усі вони залишились у пунктах базування, зазначила вона.

"У морі триває якийсь процес. Можливо, нової підготовки (до масованої ракетної атаки – ред.)", — підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, що в ніч з 1 на 2 січня російські окупанти влаштували атаку безпілотниками, українським військовим вдалося знищити 39 дронів Shahed.

Столична влада розповіла, що над Києвом та в області збили 20 повітряних цілей. Мер Києва Віталій Кличко попереджав про аварійні відключення світла після нічної атаки іранськими дронами.

Фокус 3 січня писав про ракетний удар ЗС РФ по Краматорську, який потрапив у прямий ефір французького каналу. Також увечері 2 січня росіяни обстріляли ракетами Дружківку Донецької області.