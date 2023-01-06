"Шанс для України": експерт заявив про серійне виробництво дронів "анти-Шахедів"

Дешеві БПЛА мають ефективно боротися із дронами-камікадзе замість дефіцитних ракет.

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В Україні скоро мають запустити серійне виробництво безпілотників для перехоплення іранських дронів-камікадзе лінійки Shahed. Так, в інтерв'ю виданню "Главком" заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, в Україні вже розробили безпілотники собівартістю близько 5 тисяч доларів, призначені для знищення Shahed (їх оцінюють у 20 тисяч доларів). Експерт запевняє: за такі гроші цілком можна зробити непогану зброю для протистояння Росії.

"Думаю, подібні дрони, поки ми не маємо ракет — це просто шанс і must have", — висловився він.

Він додав, що в Україні є можливості для виготовлення ударних безпілотників, подібних до Shahed. Прямо зараз розробники випробовують нові технології та проєкти, які незабаром можуть показати громадськості.

"Всі фахівці, з якими розмовляєш, кажуть, що "Шахед" – досить проста технологія. І у нас інженери точно не дурніші, ніж в Ірані, щоб зробити безпілотники такого типу. Інше питання – чому їх досі не зробили?" — зазначив Олександр Мусієнко.

Раніше американські журналісти повідомили, що Україна використовує дорогі ракети для збиття дешевих іранських дронів. Один постріл системи ППО коштує до 500 тисяч, а кількість таких боєприпасів дуже обмежена.

Спікер Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив, що порівнювати вартість ракет та дронів некоректно. Він пояснив: якщо не збивати відносно дешеві Shahed, то вони завдадуть шкоди набагато більшій сумі.