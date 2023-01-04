У ЗСУ розкритикували новину NYT про збиття "дешевих" дронів дорогими ракетами (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, некоректно порівнювати вартість іранських безпілотників і запущених по них ракет, оскільки йдеться про порятунок життів і збереження критичної інфраструктури.

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Речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат назвав некоректною новину New York Times про те, що Україна використовує дорогі ракети для збиття "дешевих" іранських дронів Shahed-136. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За словами спікера, некоректно порівнювати вартість дронів і запущених по них ракет української ППО, оскільки йдеться про порятунок людських життів.

"Якщо є загроза вашому життю, ви, напевно, все витратите для того, щоб його зберегти. Некоректно порівнювати", — заявив Юрій Ігнат.

Спікер Повітряних сил зазначив, що Ізраїль також збиває дешеві ракети та снаряди, які по них запускає Палестина, дорогими боєприпасами. Він також додав, що Україна продовжить використовувати авіацію та дорогі боєприпаси для того, щоб зберегти життя своїх громадян і критичну інфраструктуру від влучань іранських БПЛА.

"Зрозуміло, що ракети, які використовуються сьогодні, зокрема, NASAMS, IRIS-T — це дорогі ракети. Patriot — взагалі до 4 млн одна ракета. Чи будемо ми їх застосовувати? А чи будемо ми піднімати винищувачі для того, щоб збивати "шахіди"? Це теж надзвичайно дорого. Будемо. А як робить Ізраїль сьогодні для того, щоб збивати дешеві ракети, снаряди від "Градів", які по них пускають? Їхні постріли ППО, які зупиняють ракети, у сотні разів дорожчі за ті, що по них запускають. Тому що йдеться про життя, про збереження критичної інфраструктури та тих об'єктів, по яких може влучити дрон-камікадзе", — додав Ігнат.

Також у ВПС ЗСУ зазначають, що збитки, завдані дроном, можуть бути значно дорожчими, ніж його вартість.

"Дрон-камікадзе — це до 40 кілограмів, скажімо, 100 кілограмів вибухової речовини. Якщо він потрапляє в саме серце об'єкта критичної інфраструктури, виникає пожежа, гинуть люди. Давайте рахувати, скільки збитків завдасть цей дрон і скільки коштує зенітна ракета. Тому це зовсім некоректне порівняння", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, 4 січня проєкт "Гроші" повідомив про те, що в Україні розробляють нову модель безпілотників класу "повітря-повітря" для знищення дронів-камікадзе, які застосовують ЗС РФ.

27 грудня повідомлялося про те, що українські інженери розробляють дрони для знищення "Шахідів" та іншої бойової техніки. Квадрокоптер може нести боєприпаси масою до 2 кг, але керувати непросто.