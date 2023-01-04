В Україні створять дрони для знищення "Шахідів": експерт розкрив деталі (відео)

Новий безпілотник має перехоплювати іранські БПЛА за межами населених пунктів.

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В Україні розробляють нову модель безпілотників класу "повітря-повітря" для знищення дронів-камікадзе, які застосовують ЗС РФ. Подробиці проєкт "ГРОШІ" оприлюднив у ролику на своєму YouTube-каналі, посилаючись на військового експерта Андрія Швачка.

За словами Швачка, найближчим часом українці завершать розробку та почнуть використовувати безпілотники для перехоплення повітряних цілей. Йдеться про дрони-камікадзе, які мають уражати іранські ударні БПЛА лінійки Shahed.

"Їх завдання — знищення "Шахідів" не над містом, а, наприклад, за межею міста, за межами населених пунктів", — підкреслив Андрій Швачко.

Спікер Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Українського радіо" розповів, що іранські дрони-камікадзе Shahed становлять загрозу для українців навіть за 100-відсоткової роботи ППО. Як правило, зенітні ракети вибухають не при зіткненні з безпілотником, а поряд із ним, після чого уражальні елементи ушкоджують фюзеляж.

Боєголовка дрона не завжди вибухає, і часто апарат падає вниз разом із нею. Якщо БПЛА збили над містом, вибухівка й уламки Shahed можуть впасти на будівлі, автомобілі та навіть на людей. На думку Юрія Ігната, дрони-перехоплювачі значно краще боротимуться з ворожими безпілотниками, але поки що в нього немає даних про якісь готові моделі.

"Якщо таке зроблять — аплодуватиму", — заявив спікер ПС.

Раніше писали, що українські інженери розробляють дрони для знищення "Шахідів" та іншої бойової техніки. Квадрокоптер може мати боєприпаси масою до 2 кг, але керувати ними непросто.

Повідомляли також, що зараз Україна змушена збивати дешеві дрони дорогими ракетами ППО. За оцінками експертів, один іранський Shahed коштує приблизно $20 тис., а ракета класу "земля-повітря" — мінімум $140 тис. Українським військовим є сенс витрачати боєприпаси, оскільки відновлення пошкодженої інфраструктури коштує набагато дорожче, не кажучи вже про загибель мирних жителів.