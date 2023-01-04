В Украине создадут дроны для уничтожения "Шахедов": эксперт раскрыл детали (видео)

Новый беспилотник должен перехватывать иранские БПЛА за пределами населенных пунктов.

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В Украине разрабатывают новую модель беспилотников класса "воздух-воздух" для уничтожения дронов-камикадзе, применяемых ВС РФ. Подробности проект "ГРОШІ" обнародовал в ролике на своем YouTube-канале, ссылаясь на военного эксперта Андрея Швачко.

По словам Швачко, в ближайшее время украинцы завершат разработку и начнут использовать беспилотники для перехвата воздушных целей. Речь идет о дронах-камикадзе, которые должны поражать иранские ударные БПЛА линейки Shahed.

"Их задача — уничтожение "Шахедов" не над городом, а, например, за городской чертой, за пределами населенных пунктов", — подчеркнул Андрей Швачко.

Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Украинского радио" рассказал, что иранские дроны-камикадзе Shahed представляют угрозу для украинцев даже при 100-процентной работе ПВО. Как правило, зенитные ракеты взрываются не при столкновении с беспилотником, а рядом с ним, после чего поражающие элементы повреждают фюзеляж.

Боеголовка дрона не всегда взрывается, и часто аппарат падает вниз вместе с ней. Если БПЛА сбили над городом, то взрывчатка и обломки Shahed могут упасть на здания, автомобили и даже на людей. По мнению Юрия Игната, дроны-перехватчики значительно лучше будут бороться с вражескими беспилотниками, но пока у него нет данных о каких-либо готовых моделях.

"Если такое сделают — буду аплодировать", — заявил спикер ВС.

Ранее писали, что украинские инженеры разрабатывают дроны для уничтожения "Шахедов" и другой боевой техники. Квадрокоптер может нести боеприпасы массой до 2 кг, но управлять ими непросто.

Сообщали также, что сейчас Украина вынуждена сбивать дешевые дроны дорогими ракетами ПВО. По оценкам экспертов, один иранский Shahed стоит около $20 тыс., а ракета класса "земля-воздух" — минимум $140 тыс. Украинским военным есть смысл тратить боеприпасы, поскольку восстановление поврежденной инфраструктуры обходится гораздо дороже, не говоря уже о гибели мирных жителей.