В ВСУ раскритиковали новость NYT о сбитии "дешевых" дронов дорогими ракетами (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, некорректно сравнивать стоимость иранских беспилотников и запущенных по ним ракет, так как речь идет о спасении жизней и сохранении критической инфраструктуры.

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Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат назвал некорректной новость New York Times о том, что Украина использует дорогие ракеты для сбития "дешевых" иранских дронов Shahed-136. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По словам спикера, некорректно сравнивать стоимость дронов и запущенных по ним ракет украинской ПВО, так как речь идет о спасении человеческих жизней.

"Если есть угроза вашей жизни, вы, наверное, все потратите для того, чтобы ее сохранить. Некорректно сравнивать", — заявил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что Израиль также сбивает дешевые ракеты и снаряды, которые по ним запускает Палестина, дорогими боеприпасами. Он также добавил, что Украина продолжит использовать авиацию и дорогостоящие боеприпасы для того, чтобы сохранить жизни своих граждан и критическую инфраструктуру от попаданий иранских БПЛА.

"Понятно, что ракеты, которые используются сегодня, в частности, NASAMS, IRIS-T — это дорогие ракеты. Patriot — вообще до 4 млн одна ракета. Будем ли мы их применять? А будем ли мы поднимать истребители для того, чтобы сбивать "шахеды"? Это тоже чрезвычайно дорого. Будем. А как делает Израиль сегодня для того, чтобы сбивать дешевые ракеты, снаряды от "Градов", которые по ним пускают? Их выстрелы ПВО, которые останавливают ракеты, в сотни раз дороже тех, что по ним запускают. Потому что речь идет о жизни, о сохранении критической инфраструктуры и тех объектов, по которым может попасть дрон-камикадзе", — добавил Игнат.

Также в ВВС ВСУ отмечают, что убытки, нанесенные дроном, могут быть куда дороже, чем его стоимость.

"Дрон-камикадзе — это до 40 килограмм, скажем, 100 килограмм взрывчатого вещества. Если он попадает в самое сердце объекта критической инфраструктуры, возникает пожар, гибнут люди. Давайте считать, сколько убытков нанесет этот дрон и сколько стоит зенитная ракета. Поэтому это совсем некорректное сравнение", — подытожил Игнат.

Напомним, 4 января проект "Грощі" сообщил о том, что в Украине разрабатывают новую модель беспилотников класса "воздух-воздух" для уничтожения дронов-камикадзе, применяемых ВС РФ.

27 декабря сообщалось о том, что украинские инженеры разрабатывают дроны для уничтожения "Шахедов" и другой боевой техники. Квадрокоптер может нести боеприпасы массой до 2 кг, но управлять ими непросто.