Дрони "Шахід" застали Україну зненацька, але тепер ЗСУ адаптувалися, – експерт

На сьогодні більшість іранських безпілотників, які летять у глибокий тил, успішно збиваються.

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Українська армія дуже швидко адаптувалася до атак іранських "Шахідів" та успішно навчилася їх збивати, заявив в інтерв'ю каналу Апостров TV офіцер армії Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. За його словами, безпілотник, яким би він не був високотехнологічним, це досить уразлива повітряна ціль. І за наявності ефективної системи протиповітряної оборони її загрозу можна нівелювати.

За словами офіцера ізраїльської армії у відставці, ЗСУ і їх ППО дуже швидко навчилися протистояти загрозі іранських дронів. І хоча спочатку атаки "мопедів" застали українців зненацька, і російським окупантам вдалося досягти тактичної раптовості, українська ППО швидко адаптувалася до цієї загрози і на сьогодні більшість цих безпілотників, які летять у глибокий тил, успішно збиваються.

Одна з причин, через яку ЗСУ успішно протистоїть атакам "Шахідів", полягає в тому, що ізраїльська сторона надала Україні розвіддані про компоненти та технічні особливості цих дронів, що дозволило армії України швидко й ефективно нейтралізувати ці "мопеди", каже Григорій Тамар.

За словами військового, не варто прямо порівнювати якість турецьких "Байрактарів" та іранських Shahed — це апарати абсолютно різного рівня з погляду технологічних можливостей.

Створюючи Bayraktar, турецькі інженери намагалися відповідати найвищим світовим стандартам виробництва БПЛА і їм вдалося створити хороший бойовий дрон. Іранські апарати незрівнянно примітивніші.

Раніше Фокус писав, що в Україні з'явилася можливість налагодити серійне виробництво дронів "анти-Шахідів".