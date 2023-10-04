Надо наращивать производство: западные записи оружия иссякают, — CNN

Война в Украине продолжается уже второй год, поэтому чиновники отмечают, что склады вооружения в Европе и так были не полные, а сейчас его стало еще меньше. Поэтому критически важно наращивать производство.

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В странах Запада заканчиваются боеприпасы для Украины, чтобы и дальше помогать ВСУ нужно увеличивать производственные мощности. Об этом сообщает CNN.

После того, как средства на помощь Украине в США не были проголосованы вместе с временными расходами, ставит вопрос дальнейшей поддержки Киева. Также тревожным событием журналисты называют отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. При том война в Украине продолжается уже второй год и запасы партнеров исчерпываются.

"Теперь видно дно. Мы отдаем Украине системы вооружения — это замечательно, и боеприпасы, но не с полных складов. Мы начали отдавать с наполовину заполненных или еще менее заполненных складов", — заявил адмирал Роб Бауэр из Нидерландов, который возглавляет Военный комитет НАТО и отвечает о запасах боеприпасов на Западе.

Также военные отмечают, что несмотря на небольшие запасы, помощь Украине будет продолжаться. Западные страны должны производить больше вооружения. Государственный министр вооруженных сил Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил на Варшавском форуме безопасности, что Украину надо поддерживать в борьбе "сегодня вечером, и завтра, и послезавтра, и послезавтра".

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Украине уже пришлось отложить начало летнего контрнаступления, чтобы получить больше боеприпасов и вооружения, РФ за это время построила значительные укрепления на захваченной территории.

"Неспособность обеспечить своевременные закупки и поставки может подорвать важные украинские операции по возвращению дополнительных территорий или защиты от потенциальных будущих российских наступлений", — написал заместитель министра обороны США Майкл МакКорд в письме к руководству Конгресса.

Для Украины вопрос боеприпасов и зенитных ракет для ПВО является критическим и неотложным, потому что РФ продолжает бомбить страну.

Напомним, 4 октября в ГУР заявили, что "утилизацией боеприпасов" в Крыму прячут "прилеты", которые не сработали.

3 октября британские СМИ писали, что Великобритания не сможет передавать Украине системы ПВО и боеприпасы из-за отсутствия свободных запасов.