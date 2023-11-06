"Є потужні моделі": "Укроборонпром" освоїв виробництво БПЛА з дальністю польоту на 1000 км

Українські інженери розробили аналог іранського дрона Shahed та налагодили виробництво FPV-дронів в Україні.

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Сили оборони України вже замовляють безпілотники, які здатні долати відстань у 1000 кілометрів. Подробиці повідомив Герман Сметанін, генеральний директор "Укроборонпрому", в інтерв’ю "Економічній Правді".

Він відповів на запитання журналістів щодо заяв минулого керівництва, які стосувалися створення безпілотника-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів. Сметанін наголосив, що така техніка вже виготовляється у кооперації з західними партнерами. В Україні також вже є велика кількість державних та приватних виробників.

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"У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають", – пояснив фахівець.

Генеральний директор "Укроборонпрому" назвав рекорд за дальністю бойового вильоту серед українських безпілотників. Це приблизно 1000 кілометрів.

Прокоментував Сметанін й виробництво FPV-дронів в Україні. Він наголосив, що кропітка робота у цьому напрямку триває.

Вже підписані ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво відповідних моделей. Масштабується розробка для усіх, хто звертається до "Укроборонпрому".

"У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо", – повідомив він.

Нагадаємо, 6 листопада гендиректор "Укроборонпрому" висловився й щодо розробки ОТРК "Сапсан". З його слів, ракетна програма є надсекретною, але зазначив, що люди працюють та вмотивовані.