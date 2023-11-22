Нацгвардия впервые применила тайный украинский дрон-камикадзе "Мамонт" (видео)

Новый отечественный беспилотник от разработчика "Эскадрон" отработал в Крынках, взорвав укрытие оккупантов боевой частью весом 4 килограмма.

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В населенном пункте Крынки Херсонской области Национальная гвардия Украины испытала новый отечественный дрон-камикадзе "Мамонт", поразив оккупантов внутри здания. Видео процесса обнародовал производитель беспилотника, волонтерская организация "Эскадрон", в своем Telegram-канале.

На видео БПЛА с 4-килограммовой боевой частью под управлением оператора из специального подразделения "М2" залетел в окно второго этажа частного здания в оккупированных Крынках, где прятались россияне. После столкновения прогремел взрыв, настолько мощный, что вылетела оконная рама.

Что известно об украинском дроне "Мамонт"

Как сообщает сам украинский производитель и поставщик FPV дронов-камикадзе "Эскадрон", разработка "Мамонта" долго была тайной. Дрон тестировали и улучшали его технические свойства, которые до сих пор не разглашаются.

"Долго никому не рассказывали, чтобы не сглазили, тестировали, улучшали, лечили детские болезни, пока не вырастили этого здоровяка. Назвали так, как звали самого большого коня в истории", — написал "Эскадрон".

Разработчик также упомянул предшественников "Мамонта" — FPV-дрон PEGAS и его модернизированную версию под названием "Буцефал", которые уже выполняют боевые задачи на фронте. Новая модель понравилась группе "М" и, вероятно, будет в дальнейшем использоваться украинскими военными.

"Щедрый, любит делиться 4-х килограммовыми конфетами с плохишами. Звучит как реактивный самолет, страха нагоняет за километр", — добавил разработчик дрона-великана.

Как украинские дроны работают на фронте

Разработчики уже давно поставляют FPV-дроны, в частности, PEGAS и Everstake различным подразделениям Сил обороны Украины. Фокус писал, как беспилотник от "Эскадрона" сорвал эвакуацию россиян после подрыва Каховской ГЭС.

В мае 2023-го школа "Эскадрон" похвасталась партией улучшенных дронов "Everstake". Этот БПЛА отличается от предшественников увеличенной дальностью действия. По словам волонтеров, один из БПЛА установил рекорд для FPV-моделей, преодолев 14 км от места взлета до поражения цели.

А в июне сообщалось об улучшенном "камикадзе" PEGAS+, получившем новую прошивку и конструкцию с увеличенной дальнобойностью, выносливостью и грузоподъемностью. "Эскадрон" показал модифицированный дрон "Пегас+", который был приспособлен для нужд подразделений специального назначения и передан лучшим пилотам.