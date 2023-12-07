"Шахед" — с нуля. Что мешает Украине создать свой эффективный ударный дрон

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Буквально на днях прочитал один очень интересный пост на тему чего у нас нет собственного "шахида". Автор поста очень правильно идентифицирует саму проблему и предлагает какие-то решения.

И хочу сказать, что на эту тему я пишу уже много времени. Опять же, я пишу не как производитель, а экономист, который очень много времени посвятил изучению вопроса неэффективности рыночного саморегулирования. И в свою очередь, прекрасно понимаю почему другие страны создают определенные инструменты и институции государственной поддержки, которые могут преодолеть баги рынка.

И сейчас многие даже слушать об этом не хотят, потому что вообще не рассматривают проблему с этой стороны, не интересуются опытом других стран и думают, что проблема решится сама собой.

Не решится!!!!

Если говорить о "шахиде", то это проблема неэффективного R&D (Research&Development — "Исследования и развитие" — Ф.) в Украине.

Для того чтобы производить что-то вроде "шахида", то необходимо кардинально менять всю существующую экосистему производства. Вообще, без преувеличений могу сказать, что ее надо строить с нуля.

И для того, чтобы построить эту экосистему, то надо идентифицировать все проблемы и неэффективности рыночного развития. После этого разработать инструменты или институтуции для ее решения.

Например, из-за небольшого размера компаний возникают следующие проблемы в сфере исследований и разработок.

Ограниченный объем финансовых ресурсов на исследования и разработки. Это уменьшает у разработчика право на ошибку и приводит к тому, что он идет по пути наименьшего сопротивления и разрабатывает самое дешевое и простое решение. Ограниченные человеческие ресурсы. И это приводит к тому, что одни и те же люди занимаются разными задачами в команде, что существенно ухудшает их эффективность. Ограниченные компетенции, необходимые для осуществления R&D. Вытекает из слабых финансовых возможностей и приводит к тому, что в компании отсутствуют компетенции для решения сложных технических задач.

Украина делает много дронов — но несколько иного порядка... Фото: Facebook

Кроме наличия проблем внутри самих компаний, существуют также проблемы в отрасли.

Дублирование одних и тех же разработок разными командами. Когда 100 команд одновременно разрабатывают дроны, которые выполняют одни и те же функции. Отсутствие координации между производителями. Поскольку производители между собой не взаимодействуют, то, как правило, между ними нет обмена технологиями, решениями, разделения труда или координации направления сосредоточения усилий.

Как результат, у нас есть более 100 маленьких производителей дронов, с сомнительными достижениями и собственной неспособностью выйти на качественный продукт.

Конечно, отдельные компании будут развиваться. И в условиях рыночной экономики, эволюция подобных производителей занимает достаточно долгое время. Со временем большинство из них отсеется и останутся самые эффективные. Однако, пока лучшие выйдут на какой-то серьезный уровень, то может пройти много лет.

Проблема в том, что у нас нет времени ждать, пока отдельные производители эволюционируют до таких размеров, что смогут самостоятельно разрабатывать лучшие решения и самостоятельно смогут масштабироваться до размеров крупных компаний.

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