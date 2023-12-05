Мощнее - только ядерный заряд. Как Россия усовершенствовала иранские "шахеды"

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Россияне с первых дней, как получили от Ирана данные дроны-камикадзе, пытались их тем или иным способом улучшить. Их не устраивал ряд характеристик иранского полуфабриката, и в том числе это касалось его БЧ.

Несмотря на то, что 40 кг — это довольно мощная боевая часть как для дрона такого типа, ее оккупантам не хватало и они всячески пытались усилить БЧ за счет осколочных, поражающих элементов и т.д. Похоже, они пришли к заключению о полном изменении принципа действия БЧ на термобарический, но…

Но тут важно отметить один момент. Shahed-131/136 применяется преимущественно по тыловой Украине и в большинстве случаев жертвами этих дронов-камикадзе становятся гражданские лица. То есть, Shahed-131/136 — это не оружие, а средство террора.

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В свою очередь, термобарические средства поражения считаются в своей категории самыми мощными, не ядерного типа. При всех недостатках ТОС-1А "Солнцепек", ее реактивный снаряд МО.1.01.04М — самое мощное в своей весовой категории средство поражения.

То есть, россияне целенаправленно устанавливают настолько опасные боевые части на Shahed-131/136, чтобы… Чтобы в разы повысить показатель разрушений и жертв.

Напомните мне, пожалуйста, как это называется? Может, в ООН помогут с правильным ответом?

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