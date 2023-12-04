200 ракет в месяц плюс "шахеды". Чего стоит ожидать от России предстоящей зимой

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Давайте я еще раз покажу логику российских обстрелов.

На картинке — количество сбитых ракет, по данным Генштаба.

Запущенных ракет больше, но динамика запусков примерно соответствует этим кривым.

Видны три повторяющихся периода:

красный — массовые пуски с использованием запасов;

оранжевый — режим "сколько произвели, столько и запустили";

зеленый — накопление запасов.

В октябре и ноябре не было пусков ракет "Калибр" и Х-101/555, которые являются основой для массовых залпов.

По моим прикидкам, таких ракет производится 90-100 шт. в месяц. То есть, за 2 месяца их дополнительно накопили под 200 шт.

Это значит, что в декабре-январе РФ может выстреливать до 200 таких ракет в месяц, после чего будет вынуждена вернуться к режиму "произвел-запустил".

200 ракет в месяц мы уже видели в конце прошлого года и мае-июне этого.

Главное изменение за год — то, что у РФ сейчас больше "шахедов".

То есть опасаться стоит не самих ракет, их больше не стало, а комбинированных запусков ракет и дронов.

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