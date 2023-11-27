7 миллионов долларов — за атаку на Киев. Сколько на самом деле стоят "шахеды"

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Смотрите, какие дела.

Стоимость "шахеда" — около 100 тыс. долл.

Стоимость "ланцета" — 60 тысяч.

Откуда взялась стоимость в "20-40 тыс. долл."?

Это российское ИПСО. Если "электричка", которая несет 3 кг бч, стоит 60 тыс. долл., то большой дрон с бензиновым двигателем и ценными модулями, которых "Ланцет" не имеет, такие, например, как CRPA, собранный из западных комплектующих, не может стоить вдвое-втрое дешевле по обычной логике.

Но эту ипсошную херь до сих пор потребляют наши граждане.

Никто не знает, сколько реально стоит "шахед" в условиях "параллельного импорта", где комплектующие, которые затягивают через разные страны и прокладки, растут в стоимости, иногда в разы.

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Но России выгодно рассказывать о "дешевых "шахедах". Потому что если писать, что нам свет стараются отрубить копеечными дронами, то ок. Если же публиковать, что вчерашняя атака на Киев стоила только "шахедами" около 7 млн долларов (а может, и больше), чтобы нанести поражение на сотни тысяч долларов инфраструктуре, то российские пенсионеры с копеечной зарплатой могут начать спрашивать, не слишком ли дорого им стоит отключение у нас света.

Не потребляйте российские ИПСО, это не гуд.

Что, к слову, не исключает основного посыла поста, что могли бы и вложиться деньгами в "булаву" или RAM2, которых очень не хватает на фронте, вместо "елок", которые стоят дешевле "ланцетов" на треть.

Поэтому, если увидите организацию праздника на миллионы гривен, спросите у своего мэра, не хочет ли он потратить эти деньги на закупку RAM2 на 59 бригаду, которой эти дроны очень нужны.

(С 40 кг бч, кстати, "шахед" не может пролететь 1000-2000 км, это уже высчитывали, просто не хватит бака, но это уже нюансы)

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