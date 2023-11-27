7 мільйонів доларів — за атаку на Київ. Скільки насправді коштують "шахеди"

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Дивіться, які справи.

Вартість "шахеда" — близько 100 тис. дол.

Вартість "ланцета" — 60 тисяч.

Звідки взялася вартість "20-40 тис. дол."?

Це російська ІПСО. Якщо "електричка", яка несе 3 кг бч, коштує 60 тис. дол., то великий дрон із бензиновим двигуном і коштовними модулями, яких "Ланцет" не має, такі, наприклад, як CRPA, зібраний із західних деталей для комплектування, не може коштувати вдвічі-втричі дешевше за звичайною логікою.

Але цю іпсошну херню досі споживають наші громадяни.

Ніхто не знає, скільки реально коштує "шахед" в умовах "паралельного імпорту", де деталі, які затягують через різні країни та прокладки, ростуть у вартості іноді в рази.

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Але Росії вигідно розповідати про "дешеві "шахеди". Бо якщо писати, що нам світло стараються відрубити копійчаними дронами, то ок. Якщо ж публікувати, що вчорашня атака на Київ коштувала тільки "шахедами" близько 7 млн доларів (а може, і більше), щоб нанести ураження на сотні тисяч доларів інфраструктурі, то російські пенсіонери з копійчаною зарплатою можуть почати запитувати, чи не занадто дорого їм коштує відключення в нас світла.

Не споживайте російські IПСО, це не гуд.

Що, до речі, не виключає основного посилу посту, що могли б і вкластися грошима в "булаву" чи RAM2, яких дуже не вистачає на фронті, замість "йолок", що коштують дешевше за "ланцети" на третину.

Тому, якщо побачите організацію свята на мільйони гривень, запитайте у свого мера, чи не хоче він витратити ці гроші на закупівлю RAM2 на 59 бригаду, якій ці дрони дуже потрібні.

(Із 40 кг бч, до речі, "шахед" не може пролетіти 1000-2000 км, це вже вираховували, просто не вистачить бака, але це вже нюанси)

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