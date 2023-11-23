Повторення минулорічних ударів не буде. Як Росія змінила тактику ракетного терору

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Рівно два місяці тому, 21 вересня, росіяни здійснили останній ракетний удар із застосуванням крилатих ракет авіаційного базування Х-101/555. 25 вересня вони застосували КРМБ "Калібр", та аналогічно — не застосовували їх більше з того часу.

Таким чином, за два місяці, тільки за рахунок виробництва ракет, росіяни могли підготувати не менше 120 одиниць Х-101/555 і від 60 до 90 КРМБ "Калібр".

Для розуміння, якщо хтось забув, це навіть не потенціал ракетного удару 24 лютого 2022 року. За весь жовтень 2022 року Росія застосувала по Україні понад 170 ракет різної номенклатури, але переважно Х-101/555.

"Шахеди" стали основною зброєю терору у росіян Фото: Скріншот

Про що це говорить?

Незважаючи на наявність виробництва ракет, Росія не здатна заповнювати їх боєзапас настільки швидко, наскільки часто їй слід їх застосовувати для отримання умовного ККД. У 2022-2023 роках вона не досягла поставленої мети – тотального блекауту по всій Україні та повного знищення енергосистеми, а лише спровокувала посилення її як живучості, так і захисту.

Зараз Росія може за 2 місяці зробити те, що витрачала спочатку війни за добу, а станом на жовтень 2022 — за місяць.

Безумовно, це вплине на тактику застосування ракет у зимовий період 2023-2024, які більше відіграватимуть другорядну роль, а дрони-камікадзе, навпаки – головну.

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