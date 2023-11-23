Повторения прошлогодних ударов не будет. Как Россия изменила тактику ракетного террора

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Ровно два месяца назад, 21 сентября, россияне осуществили последний ракетный удар с применением крылатых ракет авиационного базирования Х-101/555. 25 сентября они применили КРМБ "Калибр", и аналогично — не применяли их больше с тех пор.

Таким образом, за два месяца, только за счет производства ракет, россияне могли подготовить не менее 120 единиц Х-101/555 и от 60 до 90 КРМБ "Калибр".

Для понимания, если кто-то забыл, это даже не потенциал ракетного удара 24 февраля 2022 года. За весь октябрь 2022 года Россия применила по Украине более 170 ракет различной номенклатуры, но преимущественно Х-101/555.

"Шахеды" стали основным оружием террора у россиян Фото: Скриншот

О чем это говорит?

Несмотря на наличие производства ракет, Россия неспособна заполнять их боезапас настолько быстро, насколько часто ей следует их применять для получения условного КПД. В 2022-2023 годах она не достигла поставленной цели — тотального блэкаута по всей Украине и полного уничтожения энергосистемы, а лишь спровоцировала усиление ее как живучести, так и защиты.

Сейчас Россия может за 2 месяца сделать то, что тратила сначала войны за сутки, а по состоянию на октябрь 2022 — за месяц.

Безусловно, это повлияет на тактику применения ракет в зимний период 2023-2024, которые больше будут играть второстепенную роль, а дроны-камикадзе, наоборот — главную.

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