"Шахедів" в Україні менше не стане. Чому війна в Ізраїлі не вплине на іранські постачання Росії

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У ніч на 10 жовтня російські окупанти здійснили наліт 36 дронів-камікадзе Shahed-131/136 на територію України. За результатом роботи ППО, було збито 27 Shahed-131/136. В цілому, тактика застосування була вже до болю знайомою – у вигляді кількох груп/хвиль з маневруванням та змінною траєкторією польоту.

Сумарно ж, з початку жовтня РОВ використовували 136 Shahed-131/136. Якщо враховувати наліт з 30.09 на 01.10, то ще +30, але я цей наліт все ж таки відношу до вересневого піку.

На тлі стабільності нальотів дронів-камікадзе у багатьох виникло питання, чи може операція ЦАХАЛ у секторі Газа вплинути на постачання іранських Shahed-131/136 Росії тим чи іншим чином? Відповідь, на жаль — дуже малоймовірно.

Основні два моменти, як може операція ЦАХАЛ зірвати постачання іранських дронів Росії, полягають у:

в результаті ударів ВПС ЦАХАЛ по Ірану, по його ВПК і тим самим знищення виробничих ліній Shahed-131/136. Але, на жаль, виробництво дронів-камікадзе здійснюється глибоко під землею. Для знищення таких підприємств необхідно застосовувати важкі протибункерні бомби, а це означає – військова операція ВПС у повітряному просторі Ірану, закритому ешелонованою ППО, яку потрібно буде або знищити, або серйозно послабити. Але настільки масштабну операцію, яка передбачає кілька етапів і не одноразовий, а багаторазовий наліт, з очевидними чималими втратами серед авіації ЦАХАЛ, проводити будуть лише в крайньому випадку, а він навіть близько не настав;

в результаті операції ЦАХАЛ у секторі Газа Іран почне передавати Shahed-131/136 ХАМАС для здійснення нальотів на Ізраїль. Це дуже малоймовірно. ХАМАС застосовує сотні та тисячі дешевших і швидших реактивних снарядів, і їх перехоплює "Залізний купол". Пуски Shahed-131/136 по Ізраїлю не будуть мати того ефекту, що в Україні, але дуже швидко виснажать запаси Ірану. Тобто це – невиправдані ресурсні витрати, коли є дешевші та масовіші засоби ураження. До того ж, доставка Shahed-131/136 в сектор Газа – це досить проблематичне логістичне завдання, що не дозволяє в короткий термін забезпечити терористів серйозним "авіакрилом" дронів-камікадзе.

А тому, я маю серйозні сумніви, що операція ЦАХАЛ і нова каталізація протистояння в регіоні якось зможуть вплинути на виробництво та постачання іранських Shahed-131/136 до Росії.

Хоча, я не виключаю, що в калейдоскопі подій, що стрімко розвиваються, може виникнути ситуація, яку складно було передбачити і яка і справді зможе змінити багато чого.

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