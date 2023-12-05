Потужніший — тільки ядерний заряд. Як Росія вдосконалила іранські "шахеди"

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Росіяни з перших днів, як отримали від Ірану дані дрони-камікадзе, намагалися їх у той чи інший спосіб поліпшити. Їх не влаштовувала низка характеристик іранського напівфабрикату, і зокрема це стосувалося його БЧ.

Попри те, що 40 кг — це доволі потужна бойова частина як для дрона такого типу, її окупантам не вистачало, і вони всіляко намагалися посилити БЧ за рахунок осколкових, вражаючих елементів тощо. Схоже, вони дійшли висновку про повну зміну принципу дії БЧ на термобаричний, але...

Але тут важливо відзначити один момент. Shahed-131/136 застосовується переважно по тиловій Україні і в більшості випадків жертвами цих дронів-камікадзе стають цивільні особи. Тобто, Shahed-131/136 — це не зброя, а засіб терору.

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Зі свого боку, термобаричні засоби ураження вважаються у своїй категорії найпотужнішими, не ядерного типу. За всіх недоліків ТОС-1А "Солнцепек", її реактивний снаряд МО.1.01.04М — найпотужніший у своїй ваговій категорії засіб ураження.

Тобто, росіяни цілеспрямовано встановлюють настільки небезпечні бойові частини на Shahed-131/136, щоб... Щоб у рази підвищити показник руйнувань і жертв.

Нагадайте мені, будь ласка, як це називається? Може, в ООН допоможуть із правильною відповіддю?

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