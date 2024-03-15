Потреби змінилися: у ЗСУ розповіли, чого бракує бійцям на фронті

За словами військовослужбовця Андрія Оністрата, навесні виникає брак механічних засобів пересування, таких як мотоцикли і квадроцикли. Крім цього, Сили оборони завжди потребують БПЛА і засобів РЕБ.

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Основний запит на полі бою зосереджений на використанні безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби та механізованих транспортних засобів. Про це розповів офіцер ЗСУ Андрій Оністрат в ефірі програми Укрінформу "Лещенко запитує".

За його словами, нині потреби бійців змінилися.

"Основні теми, які були дуже популярні на початку війни, вони зараз всі закриті. Типу там спальники не потрібні, або броніки не потрібні, шоломи не потрібні, каски — це все не потрібно. Завжди потрібні дрони, завжди потрібно РЕБ...", — сказав Оністрат.

Він також зазначив, що навесні виникає нестача механічних засобів пересування, таких як мотоцикли та квадроцикли.

"Ця тема дуже характерна. Вона завжди потрібна. Тобто будь-які засоби пересування, швидкі допомоги, якісь механізаційні штуки — вони завжди потрібні...", — додав Оністрат.

Нагадаємо, що заступниця міністра зі стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила, що поточного року виробничі показники українських безпілотних апаратів можуть сягнути позначки у два мільйони одиниць, при цьому збільшення виробничих потужностей триває.

А під час підсумкової пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні вироблять мільйон дронів у 2024 році. Він також зазначив, що військовим потрібна найкраща, але проста інфраструктура управління дронами, щоб швидко їх використовувати. Зеленському не подобається, коли логістика в Україні побудована на бюрократичному радянському процесі.