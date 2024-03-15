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Россияне атаковали Винницкую область дронами: количество пострадавших выросло

Винницкая область, война, пожар, фото
Фото: СЕРГІЙ БОРЗОВ/ Вінницька ОДА | Удар по Винницкой области

В ОВА заявили, что в результате атаки ВС РФ четыре человека получили ранения. Также стало известно об одном погибшем.

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Количество пострадавших в результате атаки ВС РФ на Винницкую область выросло. Об этом в 23:38 вечера 14 марта сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

По его словам, четыре человека госпитализировали, один человек погиб.

"На месте происшествия работают все службы. Продолжаются работы по разбору завалов. Подробности со временем", — сообщил.

Винницкая область, война, пожар, фото Fullscreen
Удар по Винницкой области
Фото: Скриншот

Удар по Винницкой области: что известно

Отметим, что сперва Борзов писал о трех пострадавших, которых пришлось отправить в больницу.

"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", — сообщается в публикации.

Винницкая область, война, пожар, фото Fullscreen
Удар по Винницкой области
Винницкая область, война, пожар, фото Fullscreen
Удар по Винницкой области

Отметим, что об активности вражеских дронов в Винницкой области сообщали Воздушные силы ВСУ в 21:23 вечера.

Напомним, в Харьковской областной прокуратуре заявили, что ВС РФ около 50 раз атаковали Украину ракетами КНДР. Так, северокорейское вооружение очень низкого качества и имеет несовершенную систему управления.