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Росіяни атакували Вінницьку область дронами: кількість постраждалих зросла

Вінницька область, війна, пожежа, фото
Фото: СЕРГІЙ БОРЗОВ/ Вінницька ОДА | Удар по Вінницькій області

В ОВА заявили, що внаслідок атаки ЗС РФ чотири людини дістали поранення. Також стало відомо про одного загиблого.

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Кількість постраждалих унаслідок атаки ЗС РФ на Вінницьку область зросла. Про це о 23:38 вечора 14 березня повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, чотирьох людей госпіталізували, одна людина загинула.

"На місці події працюють усі служби. Тривають роботи з розбору завалів. Подробиці згодом", — повідомив.

Вінницька область, війна, пожежа, фото Fullscreen
Удар по Вінницькій області
Фото: Скриншот

Удар по Вінницькій області: що відомо

Зазначимо, що спершу Борзов писав про трьох постраждалих, яких довелося відправити в лікарню.

"У Вінницькій області є влучання БпЛА в житловий будинок. Трьох людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", — повідомляється в публікації.

Вінницька область, війна, пожежа, фото Fullscreen
Удар по Вінницькій області
Вінницька область, війна, пожежа, фото Fullscreen
Удар по Вінницькій області

Зазначимо, що про активність ворожих дронів у Вінницькій області повідомляли Повітряні сили ЗСУ о 21:23 вечора.

Нагадаємо, у Харківській обласній прокуратурі заявили, що ЗС РФ близько 50 разів атакували Україну ракетами КНДР. Так, північнокорейське озброєння дуже низької якості та має недосконалу систему управління.