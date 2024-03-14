Беспилотник попал в дом в Винницкой области, троих госпитализировали, — ОВА (фото)

По словам председателя Винницкой ОВА Сергея Борзова, на месте работают соответствующие службы. Воздушная тревога длилась в регионе около двух часов.

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Вечером 14 марта в ходе российского обстрела беспилотник попал в жилой дом в Винницкой области. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Борзов в Telegram-канале.

"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", — сообщается в публикации.

Последствия атаки в Винницкой области

Последствия атаки в Винницкой области

Последствия атаки в Винницкой области

Он также попросил не игнорировать сигналы тревоги, находиться в безопасных местах, беречь себя и своих близких. Воздушная тревога длилась в регионе около двух часов, с 20:30 до 22: 40.

Публикация председателя ОВА

Напомним, что 11 марта стало известно, что под Винницей задержали жену экс-"регионала". По мнению следствия, женщина могла готовить ракетные удары по авиации ВСУ и больнице. Сообщается, что женщина интересовалась авиацией, геолокациями больниц, где лечатся украинские военные с ранениями.

Также сообщалось, что российские войска примерно 50 раз атаковали Украину северокорейскими ракетами. Но многие из них взрываются в воздухе. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что северокорейское вооружение крайне низкого качества и с несовершенной системой управления.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов заявил, что российские войска поразили две пусковые установки Patriot. В итоге погибло 9 бойцов ВСУ.