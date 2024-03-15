Нічний удар ЗС РФ по Вінницькій області: кількість жертв зросла, деталі (фото)

Тіло однієї людини було деблоковано рятувальниками з-під завалів приватного житлового будинку в Немирівській громаді, а в Тульчинській громаді двоє людей отримали травми.

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Внаслідок нічної атаки на Вінниччині померла ще одна людина. Про це повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

Жінка померла у лікарні. Ще одна людина загинула на місці атаки.

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Вночі ЗС РФ атакували десятками Shahed та ракетами: є жертва та постраждалі (фото)

Окупанти завдали удару по житловим будинкам. Госпіталізовано було четверо осіб.

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області у Facebook повідомило, що окупанти завдали удар безпілотником по цивільній інфраструктурі.

Вдалося врятувати двох людей. Тіло однієї людини було деблоковано рятувальниками з-під завалів приватного житлового будинку в Немирівській громаді.

Окрім цього, в Тульчинській громаді двоє людей отримали травми та госпіталізовані до лікарні. Вони отримали пошкодження внаслідок падіння уламків БПЛА.

Фото: ДСНС

Атака на Вінницьку область 15 березня

Російські війська атакували 15 березня Вінницьку область дронами. В ОВА заявили, що внаслідок атаки військ РФ четверо людей дістали поранення. Також стало відомо про одного загиблого.

Загалом ворог у напрямку українських міст випустив 27 дронів-камікадзе Shahed та 8 ракет різного базування. Під час бойової роботи у семи областях сили ППО знищили усі випущені ударні БПЛА. У командуванні Повітряних сил уточнили, що "Шахеди" ліквідували у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

Нагадаємо, 15 березня у ЗСУ розповіли, чого бракує бійцям на фронті. За словами військовослужбовця Андрія Оністрата, навесні виникає брак механічних засобів пересування, таких як мотоцикли і квадроцикли. Крім цього, Сили оборони завжди потребують БПЛА і засобів РЕБ.