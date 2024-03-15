Ракетний обстріл Одеси: окупанти вдарили по рятувальниках, які шукали людей під завалами

У ДСНС підтвердили загибель свого співробітника. Ще п’ятеро його колег отримали поранення.

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15 березня ЗС РФ посеред дня атакували ракетами Одесу. У ОВА повідомляли про смерть фельдшера та рятувальника, які приїхали допомагати постраждалим. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) підтвердили загибель свого співробітника.

У відомстві розповіли, що внаслідок ракетного удару в Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання спалахнула пожежа, і туди виїхали рятувальники.

Працівники ДСНС почали гасити вогонь, розбирати завали та шукати постраждалих. Під час цих робіт ворог вдарив знову. Внаслідок повторного удару загинув рятувальник.

За попередніми даними, від обстрілу постраждало 20 осіб, і п’ятеро з них — рятувальники. Усім пораненим надається допомога.

Російським окупантам також вдалося пошкодити:

10 приватних будинків;

станцію технічного обслуговування;

газопровід низького тиску;

2 пожежно-рятувальні автомобілі.

"Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м. На місці працюють 50 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС", — додала пресслужба.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі на 15 березня у Вінницькій області поцілив по цивільній інфраструктурі російський дрон. Внаслідок удару загинуло двоє осіб, четверо постраждалих були госпіталізовані.

Також вночі на 15 березня ЗС РФ атакували місто Мирноград у Донецькій області. Повідомляється, що було шість влучань, повністю зруйнована частина школи.