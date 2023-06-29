Удар "Искандерами" по Краматорску: спасатели нашли еще одно тело под завалами

В результате обстрела ресторана погибли 12 человек, трое из них — дети. ГСЧС завершила работы на месте разрушения, ее работникам удалось спасти семь украинцев.

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27 июня ВС РФ запустили ракеты "Искандер", одна из которых попала в заведение питания в центре Краматорска. 29 июня из-под завалов деблокировали тело еще одного убитого российскими войсками человека. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Утром, 29 июня, из-под завалов деблокировано тело еще одного погибшего", — проинформировали в ГСЧС.

Атака вражеских сил привела к гибели 12 человек, среди которых три ребенка. Еще 60 человек получили ранения, один из них — ребенок. На месте разрушения удалось спасти 11 человек. Семеро из них были спасены из-под завалов работниками ГСЧС.

"Аварийно-спасательные работы завершены", — заявили спасатели.

Позже в ГСЧС добавили, что поисково-спасательные работы в Краматорске также завершены.

Напомним, 27 июня ВС РФ обстреляли Донецкую область ракетами "Искандер". Одна из них попала в ресторан, где было большое скопление людей. Среди раненых в результате атаки есть ребенок 2022 года рождения.

28 июня СБУ задержала корректировщика, который по заданию российских спецслужб снял ресторан в Краматорске и припаркованные возле него машины. О том, что его видео привело к убийству женщин и детей, мужчина узнал уже дома.

В результате удара российских сил по Краматорску погибли 14-летние сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко.