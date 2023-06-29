Удар "Іскандерами" по Краматорську: рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами

Унаслідок обстрілу ресторану загинули 12 осіб, троє з них — діти. ДСНС завершила роботи на місці руйнування, її працівникам вдалося врятувати сімох українців.

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27 червня ЗС РФ запустили ракети "Іскандер", одна з яких влучила в заклад харчування у центрі Краматорська. 29 червня з-під завалів деблокували тіло ще однієї вбитої російськими військами особи. Про це повідомила в соцмережах пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Уранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще однієї загиблої особи", — проінформували в ДСНС.

Атака ворожих сил призвела до загибелі 12 людей, серед яких три дитини. Ще 60 осіб отримали поранення, одна з них — дитина. На місці руйнування вдалося врятувати 11 осіб. Сімох із них врятували з-під завалів працівники ДСНС.

"Аварійно-рятувальні роботи завершені", — заявили рятувальники.

Пізніше в ДСНС додали, що пошуково-рятувальні роботи в Краматорську також завершені.

Нагадаємо, 27 червня ЗС РФ обстріляли Донецьку область ракетами "Іскандер". Одна з них влучила в ресторан, де було велике скупчення людей. Серед поранених унаслідок атаки є дитина 2022 року народження.

28 червня СБУ затримала коригувальника, який за завданням російських спецслужб зняв ресторан у Краматорську та припарковані поблизу нього машини. Про те, що його відео призвело до вбивства жінок і дітей, чоловік дізнався вже вдома.

Унаслідок удару російських сил по Краматорську загинули 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко.