СБУ поймала мужчину, который по заданию спецслужб РФ снял ресторан в Краматорске (видео)

Житель города получил от российского военнослужащего задание заснять ресторан, в котором сидели посетители. Он сделал это после работы и уже дома узнал, что помог убить детей и женщин.

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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, который скорректировал ракетный удар по ресторану в центре Краматорска вечером 27 июня. Об этом со ссылкой на руководителя Василия Малюка 28 июня сообщила в соцсетях пресс-служба СБУ.

"Агент РФ обязательно будет отвечать перед украинским судом. Но такое задержание — это еще и сигнал для всех остальных корректировщиков и предателей, которые работают на врага. Запомните, наказание — неотвратимо", — подчеркнул Малюк.

Глава СБУ заверил, что правоохранители сделают все возможное для мести России за принесенное на украинские земли горе.

Следователи установили, что корректировщиком оказался "расконсервированный" агент Главного управления Генштаба ВС РФ, также известного как ГРУ. 27 июня он получил задание сфотографировать заведение в Краматорске. Кроме самого ресторана злоумышленник снял и припаркованные рядом автомобили.

"После этого фигурант переслал отснятый файл российской военной разведке. Получив эту информацию, российские захватчики осуществили огневое поражение кафе, в котором находились люди", — рассказали правоохранители.

Фото: СБУ Фото: СБУ

По информации СБУ, удар скорректировал житель города и работник местного газотранспортного предприятия. Вражеская разведка завербовала его дистанционно. Его задачами были передавать данные о перемещении Сил обороны в Славянске и Краматорске, а также делиться локациями местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением людей.

"Напомним, что в результате вражеской атаки погибли по меньшей мере девять местных жителей, среди них — трое детей. 60 человек получили ранения различной степени тяжести", — добавила пресс-служба СБУ.

Ведомство обнародовало видео признания корректировщика. На кадрах он рассказывает, что поехал выполнять вражеское задание после работы. О том, что в результате обстрела ВС РФ пострадали гражданские, он узнал уже дома.

"Я позвонил и сказал, что погибло много гражданских, в том числе детей и женщин", — заявил злоумышленник.

Напомним, 27 июня в ресторан в центре Краматорска попала выпущенная ВС РФ ракета "Искандер". По состоянию на утро 28 июня было известно о восьми погибших и 60 пострадавших. Среди жертв обстрела есть дети.

В Управлении образования Краматорска 28 июня сообщили, что в результате ракетного удара погибли 14-летние сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. Количество жертв увеличилось до десяти.