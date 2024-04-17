Ракетный удар ВС РФ по Чернигову: количество жертв выросло, подробности (фото, видео)

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате российского обстрела погибла 25-летняя лейтенант полиции, под завалами все еще пребывают люди.

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В результате ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Чернигову 17 апреля погибли по меньшей мере 11 человек, еще 22 – получили ранения. Об этом написал министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Министр сообщил, что на данный момент есть заявления о минимум трех без вести пропавших. Под завалами все еще пребывают люди, поисково-спасательная операция продолжается.

Клименко также опубликовал кадры спасения одного из пострадавших.

Последствия удара по Чернигову

По данным министра, среди погибших – 25-летняя лейтенант полиции, которая жила в соседнем доме и в момент обстрела находилась на больничном.

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По информации заместителя руководителя Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, в Чернигове пострадали более 50 человек.

В свою очередь начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в результате удара повреждены здания гражданской инфраструктуры и десятки единиц транспорта.

Чиновник отметил, что поисково-спасательная операция с соблюдением всех мер безопасности, так как ранее враг не раз наносил повторные удары во время ликвидации последствий.

Последствия удара по Чернигову Фото: ГСЧС

Последствия удара по Чернигову Фото: ГСЧС

В Национальной полиции Украины добавили, что в Чернигове повреждена больница и несколько жилых многоэтажек.

Последствия удара по Чернигову Фото: Национальная полиция

"Полицейские и спасатели оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, с пострадавшими также работают психологи", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Чернигову Фото: Национальная полиция

Последствия удара по Чернигову Фото: Национальная полиция

Напомним, 17 апреля ВС РФ нанесли три ракетных удара по почти центру Чернигова, в результате чего погибли гражданские.

Позже Ломако также уточнил, что произошло прямое попадание в восьмиэтажное здание социальной инфраструктуры, в результате разрушены третий по шестой этажи и пристройка к нему. В частности, речь идет о перекрестке двух улиц, поэтому там было много транспорта.