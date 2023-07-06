Ночной обстрел Львова: под удар попал многоквартирный дом, есть раненые (видео)

По данным местных властей, обломки российской ракеты попали в жилой дом, люди оказались под завалами. Кроме того, пострадала инфраструктура.

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В ночь на 6 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Львовскую область. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

Мер Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе прогремела серия взрывов и призвал не публиковать видео с работой ПВО или последствиями обстрелов.

Во Львое прогремела серия взрывов

По данным главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в результате российской атаки поврежден объект критической инфраструктуры.

Во Львове повреждена инфраструктура

Позже Максим Козицкий сообщил, что есть попадание в многоквартирный дом. По его словам, на месте "прилета" вспыхнул пожар, который был оперативно потушен.

"На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", — написал чиновник.

Во Львове разрушен жилой дом

Козицкий также опубликовал видео с места происшествия, отметив, что Россия прицельно бьет по жилым домам.

Последствия атаки на Львов

Разрушенный дом во Львове

Андрей Садовый сообщил, что на жилой дом во Львове упали обломки ракеты. Под завалами оказались люди. По данным мэра, в городе по меньшей мере четверо раненных.

"Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет скорая", — сообщил Андрей Садовый.

Обломки ракеты попали в жилой дом во Львове

Известно о 4 раненых во Львове

В свою очередь певица Христина Соловий написала, что из-за атаки россиян на Львов у нее дома выбило окна.

Христина Соловий сообщила, что у нее дома выбило окна

Напомним, что 4 июля в городе Первомайский Харьковской области прогремел взрыв. В это же время в населенном пункте должна была состояться церемония прощания с украинским защитником Олегом Фадеенко. Ранения получили 16 человек.

Ранее, 3 июля, ВС РФ также атаковали центр Сум, в результате чего было повреждено многоэтажное здание и погибли двое человек. По меньшей мере 19 людей получили ранения.