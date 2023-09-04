"300 россиян заходили с трех сторон": боец ВСУ о бое на Купянском направлении (видео)

Подход россиян к штурмам не изменился — они все еще пытаются брать позиции количеством. Для этого используют как "зеков", так и хорошо подготовленных бойцов.

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На Купянском направлении российские оккупанты не оставляют планов снова захватить город Купянск на Харьковщине, но Силы обороны Украины не дают им этого сделать. Об этом проекту "Украинский Свидетель" рассказали бойцы пехоты, которые находятся на этом участке фронта.

По их словам, россияне перебросили на этот участок фронта множество техники и живой силы, а для штурмов они используют прежде всего пехоту. Украинские защитники называют эти штурмовые подразделения "профессиональным мясом". По мнению украинского защитника, несмотря на это подход россиян к штурмам не изменился — они все еще пытаются брать позиции количеством. Воюют, как "зэки", так и кадровые военные РФ.

"Они заряжены максимально. У них качественная экипировка из каких-то азиатских стран. Эти солдаты почти идеально знают тактику, в военном плане они очень образованные", — говорит военнослужащий с позывным Рак.

Рак рассказал, что однажды их позиции штурмовали около 300 оккупантов.

"Заходили с трех сторон. Первые две линии были без бронежилетов, имели при себе короткие автоматы и гранаты. И все", — говорит боец.

Украинские защитники говорят, на этом направлении россияне технику используют редко. Обычно они подвозят людей, а к позициям Сил обороны они уже движутся пешком.

"Наша аэроразведка их обнаруживает, а мы их уничтожаем. Такое впечатление, будто россияне хотят взбодрить свой народ. Ни для кого не секрет, что они хотят вновь оккупировать Купянск, но мы не дадим им этого сделать", — говорит военнослужащий Владислав.

Напомним, что ВСУ на Запорожье прорывают "линию Суровикина", на которую ВС РФ очень полагались. Силы обороны наступают здесь не широким фронтом, а прорывают рубежи россиян на отдельных участках.

Ранее сообщалось, что ВСУ показали кадры боев в Серебрянском лесу. Украинские бойцы обстреливают вражеские позиции из гранатометов, а за попаданиями в цель активно следит аэроразведка.