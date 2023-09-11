ЗСУ просуваються до Токмака та Волновахи: експерт пояснив, чому це важливо (відео)

Російське командування збудувало суцільну лінію фортифікацій від Мелітополя до Волновахи вздовж залізничних шляхів. Однак ці фортифікації не завадять ЗСУ перебити лінії постачання.

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Ветеран російсько-української війни з батальйону ім. генерала Кульчицького Олексій Гетьман розповів про ціль, якої важливо досягнути Силам оборони в боях на Запорізькому відтинку фронту. Водночас Міноборони України підтвердило, що успіхи на цій ділянці вже є: на півтора кілометра просунулися біля Роботиного, є успіхи також під Вугледаром. Тоді ж майор запасу пояснив свою точку зору в ефірі порталу "Ми —Україна".

За словами Гетьмана, ЗСУ прямують у напрямку двох ключових точок — Токмака та Волновахи. Населені пункти — вузли залізничних шляхів, які активно використовує російське командування. Зокрема, сюди прямує гілка з Джанкоя в Криму, яка, зі свого боку, отримує вантажі через поки що цілий Кримський міст. Ці залізничні шляхи — це так звана "ракетна дорога", за допомогою якої росіяни отримують озброєння, військову техніку для ведення бойових дій у Запорізькій області.

Експерт зазначив, що ворог набудував фортифікаційні споруди якраз уздовж цієї дороги. Щоб перерізати її, ЗСУ потрібно здолати буквально 20 км.

"Коли ми подолаємо ці 20 кілометрів до Токмака та Волновахи, то ми переріжемо їм єдину логістичну артерію", — озвучив Гетьман свою позицію.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

На онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити залізничну мережу, яку використовують росіяни на Півдні. На карті видно, що вантажі дорогою з Джанкоя спершу мають подолати 145 км до Мелітополя, потім — 60 км до Токмака й від Токмака ще 140 км до Волновахи. Відстань від лінії боїв до Токмака — 16 км, до Волновахи — 18 км.

Ділянка залізниці Джанкой-Волноваха Фото: DeepState

OSINT-розслідувач Brady Africk розробив спеціальну карту, на якій позначено фортифікації ЗС РФ. Карта показує, що лінія фортифікацій дійсно проходить паралельно до залізниці на відстані близько 3-5 км від неї.

Фортифікації ЗС РФ на лінії Мелітополь-Токмак-Волноваха Фото: Brady Africk

Міноборони України 11 вересня повідомило не лише про успіхи під Роботиним дорогою на Токмак, а й під Вугледаром дорогою на Волноваху. Зокрема, стало відомо про контратаки ЗСУ в напрямку села Новомайорське за 40 км на захід від Волновахи.

Нагадуємо, на Донецькому відтинку фронту бійці Сил оборони пройшли пів кілометра в напрямку до аеропорту під Донецьком. Командування підтвердило звільнення частини села Опитне. Водночас на Чорному морі провели унікальну спецоперацію — вдалося закріпитися на так званих "вишках Бойка".