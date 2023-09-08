ЗСУ просунулися біля Опитного і наблизилися до Донецького аеропорту, — DeepStateMap (карти)

За інформацією заступника комітету Ради з нацбезпеки Юрія Мисягіна, просування вперед стало можливим завдяки злагодженим штурмовим діям бійців 59-ї механізованої бригади ЗСУ.

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Збройним силам України під час контрнаступу вдалося просунутися вперед недалеко від Донецького аеропорту. Йдеться про населений пункт Опитне. Про це повідомив заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі 8 вересня.

У своїй публікації він посилається на карту DeepStateMap. Ще 6 вересня позиції Збройних сил України в районі населеного пункту Опитне були незмінними, але наступного дня карта зазнала змін.

"Біля населеного пункту Опитне, в районі Донецького аеропорту, підрозділи 59-ї механізованої бригади ЗСУ в результаті злагоджених штурмових дій зачистили позиції окупантів, пройшли вперед, закріпилися і повернули під контроль України частину її території", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ просунулися вперед біля Донецького аеропорту Фото: DeepStateMAP ЗСУ просунулися вперед біля Донецького аеропорту Фото: DeepStateMAP

У Генеральному штабі Збройних сил України офіційно цю інформацію ніяк не коментували на момент публікації матеріалу.

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ЗСУ повністю звільнили Роботине і просунулися вперед під Бахмутом, — Міноборони (карти)

Донецький аеропорт, як можна помітити на карті, перебуває в окупації вже багато років, а населений пункт Опитне всього за кілька кілометрів від нього, через поле.

Варто зазначити, що українські військові продовжують контрнаступ на Донеччині та знищують особовий склад і техніку противника. Наприклад, 15 серпня повідомлялося, що ЗСУ знищили техніку РФ поблизу Донецького аеропорту. Сили оборони зняли на відео момент ліквідації російської БМП-1 на Авдіївському напрямку. В угрупованні заявили, що завдання втрат ворогові не здатне втомлювати.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що ЗСУ успішно вибивають ворога на південь від Бахмута і вже звільнили від окупації половину населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Сили оборони атакують позиції ЗС РФ на Бахмутському напрямку. Зокрема, відбуваються атаки в п'яти точках на відстані від 5 до 13 км від населеного пункту.